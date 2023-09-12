Microsoft Windows 11 все ще відкриває посилання в Microsoft Edge, незважаючи на обіцяні зміни

Згідно з нещодавньою статтею, інсайдерська збірка Windows 11 від Microsoft все ще відкриває веб-посилання в браузері Microsoft Edge, незважаючи на попереднє оголошення компанії про те, що вона відкриватиме посилання в браузері користувача за замовчуванням. Ця зміна мала відповідати Європейському закону про цифрові послуги та Закону про цифрові ринки, які вимагають від «привратників», як-от Microsoft, уникати власних переваг.

Розробник Даніель Александерсен, який тестував нову збірку Windows 11 Insider, виявив, що Edge все ще примусово відкривається замість браузера за замовчуванням, незалежно від місця розташування користувача. Александерсен також зазначив, що в Windows 11 Dev Insider не було видимих ​​змін щодо відкриття посилань.

Було припущення, що зміна може бути обмежена викликом таких програм, як Outlook, замість Edge або Windows. У цих випадках програми будуть змінені, щоб відкривати посилання в браузері за замовчуванням, а не в Edge. Однак таких змін у коді не виявлено.

Ця проблема не є новою, оскільки раніше Александерсен створив програму під назвою EdgeDeflector, щоб обійти поведінку схеми URL-адреси Edge у Windows 10. Дехто розглядає таку поведінку Microsoft як спосіб віддати перевагу власним службам над опціями сторонніх розробників.

Варто зазначити, що Google представив власну схему URL-адрес, googlechrome:, щоб відкривати посилання в Chrome на iOS замість Safari. Пізніше Microsoft реалізувала власну схему, microsoft-edge:, для обробки URL-адрес із системних компонентів Windows. Незважаючи на спроби Brave і Mozilla перехопити ці посилання, Microsoft не дозволила стороннім програмам перекрити її втручання.

Александерсен вважає, що поведінка Microsoft порушує вподобання користувачів і її важко відрізнити від зловмисної поведінки. Він припускає, що корпорація Майкрософт могла б економніше використовувати свою схему URL-адрес для рекламних акцій або керування обліковим записом Microsoft.

Підсумовуючи, збірка Microsoft Windows 11 Insider все ще відкриває посилання в Microsoft Edge, незважаючи на обіцянки поважати браузер користувача за замовчуванням. Така поведінка викликає занепокоєння щодо власних уподобань і порушення вподобань користувачів.