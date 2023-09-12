Meta представляє нові функції та вдосконалення для гарнітур Quest з оновленням v57

Meta представила своє останнє оновлення програмного забезпечення v57 для гарнітур віртуальної реальності Meta Quest. Оновлення містить ряд нових функцій і вдосконалень, спрямованих на покращення взаємодії з користувачем. Помітні доповнення включають розширені параметри налаштування аватарів, можливість скасувати надсилання повідомлень, групові посилання, пересування у довільній формі в Horizon Home та оновлену стрічку Explore.

Одним із ключових оновлень є розширені можливості налаштування аватарів. Користувачі тепер мають доступ до кольорових повзунків, що дозволяє їм з більшою точністю налаштовувати тон шкіри, колір волосся та колір брів. Це дозволяє користувачам створювати аватари, які дуже нагадують їх реальний вигляд. Meta також представила нові варіанти макіяжу та фарбування обличчя для подальшої кастомізації.

Окрім налаштування аватарів, оновлення v57 представляє можливість скасувати надсилання повідомлень із зображеннями у VR та мобільному додатку Meta Quest. Тепер користувачі можуть навести курсор на повідомлення та вибрати «скасувати надсилання повідомлення», щоб видалити його. І відправник, і одержувач отримають сповіщення про те, що повідомлення не надіслано. Наразі ця функція доступна в окремих країнах.

Meta також спростила користувачам зв’язуватися з друзями та запрошувати їх до груп. Групові посилання тепер можна створювати та ділитися ними у VR або через платформи обміну повідомленнями, такі як Instagram або Facebook. Користувачі також можуть запрошувати групи до додатків із вкладки «Люди», при цьому запрошення відображається в груповому чаті для легкого доступу. Тепер список контактів відкриватиметься автоматично, коли гарнітуру буде ввімкнено.

Інші оновлення включають пересування довільної форми в Horizon Home, що дозволяє користувачам вільно телепортуватися та досліджувати середовище свого віртуального будинку. Стрічку Explore було перейменовано в Horizon Feed, щоб узгодити її з брендом Horizon Worlds. Meta також покращила відеозапис, багатозадачність і вимкнула попередження про межі в деяких програмах зі змішаною реальністю.

Оновлення v57 наразі поширюється на гарнітурах Meta Quest Pro та Meta Quest 2, а інші функції, як очікується, будуть представлені на події Meta Connect пізніше цього місяця.

джерела:

– Примітки до випуску Meta Quest v57