Адміністратор NASA відвідує ОАЕ для зміцнення партнерства в дослідженні космосу

Підсумок: Сенатор Білл Нельсон, адміністратор NASA, відвідав Космічний центр імені Мохаммеда бін Рашида (MBRSC) в ОАЕ, щоб зміцнити партнерство між ОАЕ та США в дослідженні космосу. Під час свого візиту сенатор Нельсон взяв участь у сесії під назвою «Космос і не тільки: майбутнє дослідження космосу», де він поділився своїми міркуваннями щодо перегляду Землі з космосу. На сесії також були представлені думки астронавтів Султана Аль-Неяді та Хаззаа Аль-Мансурі, які підкреслювали об’єднуючий характер космічних місій і захоплюючий вид на Землю з Міжнародної космічної станції.

З метою сприяння співпраці та взаємним прагненням візит сенатора Білла Нельсона до ОАЕ підкреслює міцне партнерство між двома країнами в дослідженні космосу. Сесія, організована MBRSC та Музеєм майбутнього, стала платформою для сенатора Нельсона, щоб поділитися своїми поглядами та досвідом використання космосу.

Розмірковуючи над вражаючим видом на Землю з космічного корабля, сенатор Нельсон наголосив на важливості визнання спільної відповідальності як громадян Землі. Він наголосив на впливі дослідження космосу на об’єднання людей і виховання почуття єдності.

Астронавти Султан Аль-Неяді та Хазза Аль-Мансурі також поділилися своїми ідеями під час сесії, підкресливши об’єднуючий характер космічних місій. Вони розповіли про глибокий досвід спостереження за Землею з Міжнародної космічної станції та перспективу, яку це відкриває для глобальних викликів, з якими стикається людство.

Під час візиту Мартіна Стронг, посол США в ОАЕ, наголосила на глибокій дружбі та міцному партнерстві між двома країнами в дослідженні космосу. Вона підкреслила спільні зусилля, які призвели до інновацій і відкриттів, що виходять за рамки національних кордонів.

Салем Хумайд Аль-Маррі, генеральний директор MBRSC, висловив честь прийняти сенатора Білла Нельсона та наголосив на важливості його візиту для зміцнення партнерства в галузі дослідження космосу між ОАЕ та США. Співпраця між MBRSC і NASA відіграла важливу роль у створенні майбутнього дослідження космосу та відкрила двері до нових рубежів у наукових дослідженнях і відкриттях.

Сенатор Білл Нельсон також мав можливість відвідати штаб-квартиру MBRSC, де його вітав Салем Хумайд Аль-Маррі. Екскурсія включала відвідування наземної станції, лабораторій MBRSC і кімнати управління польотом, демонструючи передові можливості та технології, які використовуються в космічних операціях і дослідженні.

Загалом візит сенатора Білла Нельсона до ОАЕ сприяв зміцненню міцного партнерства між ОАЕ та США в дослідженні космосу, підкреслюючи спільну відданість піонерам у майбутньому дослідження космосу та розсуванню меж людських знань.