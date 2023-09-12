macOS Sonoma: чого очікувати від останньої версії macOS

Apple оголосила дату випуску macOS Sonoma, також відомої як macOS 14, яка буде доступна для громадськості 26 вересня. Ця остання версія macOS пропонує кілька нових функцій, які покращують роботу користувача та роблять її більш схожою на iOS.

Одним із ключових оновлень у macOS Sonoma є додавання віджетів робочого столу, які дозволять користувачам Mac налаштовувати свої робочі столи за допомогою корисних інтерактивних віджетів. Ця функція була широко популярна на пристроях iOS, і тепер користувачі Mac можуть користуватися такою ж зручністю та функціональністю.

Відеоконференції стали невід’ємною частиною нашого життя, і macOS Sonoma прагне покращити цей досвід за допомогою нових функцій. Операційна система представить інструменти спільного доступу до екрана та накладення доповідача, що дозволить динамікам переміщатися перед спільним екраном під час відеодзвінків.

Safari, браузер за замовчуванням у macOS, також отримає значні оновлення в Sonoma. Одним із помітних доповнень є профілі браузера, які дозволяють користувачам створювати різні набори закладок і налаштовувати роботу в Інтернеті відповідно до своїх уподобань. Крім того, функції пошуку в Safari будуть більш чутливими, забезпечуючи користувачам швидші та точніші результати.

Щоб інсталювати macOS Sonoma, вам знадобиться сумісний пристрій. Найперші моделі, які підтримують цю операційну систему, включають MacBook або Mac Mini 2018 року, iMac 2019 року, iMac Pro 2017 року, Mac Pro 2019 року або Mac Studio 2022 року. Важливо переконатися, що ваш пристрій відповідає мінімальним вимогам, щоб користуватися оновленими функціями та вдосконаленнями, які пропонує Sonoma.

Підсумовуючи, macOS Sonoma обіцяє надати користувачам Mac нові цікаві функції та покращення. Завдяки віджетам для робочого столу, покращеним можливостям відеоконференцій і оперативнішому браузеру Safari ця остання версія macOS забезпечить кращий досвід роботи з користувачами та тіснішу інтеграцію з пристроями iOS.

Визначення:

– macOS: низка операційних систем, розроблених компанією Apple Inc. для комп’ютерів Macintosh.

– Sonoma: кодова назва останньої версії macOS, також відомої як macOS 14.

– iOS: мобільна операційна система, розроблена Apple Inc. для пристроїв iPhone, iPad та iPod Touch.

джерела:

– Моніка Чін, «macOS Sonoma з’явиться 26 вересня», The Verge.