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З любов’ю прощаюся з Лу Рабіто, шановним помічником спортивного редактора та цифровим новатором у The Inquirer

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
З любов’ю прощаюся з Лу Рабіто, шановним помічником спортивного редактора та цифровим новатором у The Inquirer

Лу Рабіто, улюблений член сім’ї The Inquirer, на жаль, помер 7 вересня у віці 61 року від метастатичного раку апендикса. За 33 роки роботи в The Inquirer Рабіто обіймав різні посади, включаючи помічника спортивного редактора, репортера, редактора приміських новин і цифрового продюсера. Він зробив значний внесок у видання, відігравши ключову роль у перетворенні його з друкованої газети на успішну цифрову платформу.

Одним із головних досягнень Рабіто було створення спортивної секції середньої школи Rally у 2009 році. Він керував командою письменників, позаштатних репортерів, фотографів і відеооператорів, яка охоплювала понад 100 середніх шкіл у південно-східній Пенсільванії та Південному Джерсі. Рабіто, відомий своїми ретельними навичками редагування та здатністю спокійно виконувати нічні дедлайни, користувався великою повагою серед колег. Його легкий характер і підтримка надихнули багатьох, зробивши час, проведений у The Inquirer, незабутнім.

Відданість Рабіто своїй справі була очевидною в його прагненні покращити роботу тих, хто його оточував. Він давав керівництво та наставництво, завжди заохочуючи своїх письменників прагнути досконалості. Колишній колега Метт Брін вважає Рабіто одночасно редактором і викладачем, що спонукає їх постійно вдосконалюватися. Любов Рабіто до журналістики вийшла за межі його роботи в The Inquirer. Раніше він працював у Orange County Register, Pasadena Star-News і United Press International, залишивши тривалий вплив на галузь.

Не працюючи, Рабіто дорожив своєю сім’єю, з гордістю демонструючи фотографії своїх доньок на своєму столі та ділячись історіями своєї дружини та сім’ї з усіма, хто зупинявся, щоб поспілкуватися. Він був люблячим чоловіком, батьком і дідусем, і його сім’я займала особливе місце в його серці. Рабіто запам’ятають як добросердечну людину, яка завжди прагнула робити все можливе та робити позитивні зміни в житті інших.

джерела:

  1. «Бовтній помічник спортивного редактора Inquirer Лу Рабіто помер у віці 61 року» – The Philadelphia Inquirer

By Мамфо Брешіа

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