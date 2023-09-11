Представляємо Logitech Reach: революційну шарнірну камеру

Logitech представила свою останню інновацію, Logitech Reach, революційну артикуляційну камеру, призначену для покращення взаємодії з користувачем під час особистих презентацій, занять, конференц-дзвінків і потокових сеансів.

Натхнення для створення Logitech Reach походить від спостереження проблем, з якими стикаються користувачі під час обміну нецифровим вмістом. Компанія Logitech провела масштабне дослідження та відзначила, що люди або задовольняються недоброякісним наявним обладнанням, вдаються до жонглювання кількома пристроями або керують складними виробничими процесами. Logitech Reach прагне подолати ці перешкоди, дозволяючи користувачам легко керувати камерою в різних напрямках під час обміну вмістом.

Ключові особливості Logitech Reach включають виняткову якість відео 1080p/60fps, схожу на старішу Logitech Streamcam. Завдяки вдосконаленій скляній оптиці та 4.3-кратному зуму без втрат із автофокусуванням ця камера забезпечує підкреслення навіть найдрібніших деталей. Крім того, користувачі мають свободу переміщати камеру як горизонтально, так і вертикально, пропонуючи неперевершену гнучкість.

Logitech віддає перевагу зручності та зручності використання Logitech Reach. Камера може похвалитися простим налаштуванням «plug and play» через USB і сумісна з більшістю ПК і потоковими платформами, що робить її легко доступною для широкого кола користувачів.

Для подальшого просування виходу на ринок Logitech співпрацює з платформою Indiegogo Enterprise. Це стратегічне співробітництво забезпечує ранній доступ до Logitech Reach разом зі зниженими цінами для перших користувачів. За допомогою такого підходу Logitech прагне зібрати цінні відгуки користувачів, щоб постійно покращувати продуктивність камери.

Якщо ви хочете ознайомитись з найновішою пропозицією Logitech, Logitech Reach, ви можете підписатися на оновлення щодо її випуску та бути в курсі потенційних обмежених у часі угод на офіційному веб-сайті Logitech.

джерела:

– Прес-реліз Logitech Reach

– Веб-сайт Logitech