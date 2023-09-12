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La-Z-Boy зосереджується на клієнтоорієнтованості, щоб залишатися конкурентоспроможним

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
La-Z-Boy зосереджується на клієнтоорієнтованості, щоб залишатися конкурентоспроможним

La-Z-Boy, культовий меблевий бренд, найняв Хорхе Кальвачі на посаду директора з аналітичних досліджень, щоб уперше за майже 100-річну історію заснувати функцію споживчого аналізу. Калвачі вважає, що нова конкурентна перевага в будь-якій галузі, включно з меблями, полягає в орієнтації на споживача.

Одна з проблем, з якою стикається La-Z-Boy, полягає в тому, що він має кілька точок контакту зі споживачами через різні канали, а клієнтський досвід зазвичай є гібридним. Calvachi виявив, що споживачам потрібно більше часу, щоб зробити покупку меблів, причому пошук в Інтернеті з подальшим тестуванням у магазині на комфорт є значною частиною шляху. Однак досвід між цифровим і звичайним магазинами не був послідовним.

Щоб вирішити цю проблему, Calvachi створює центр взаємодії з клієнтами за допомогою компанії InMoment, яка займається обслуговуванням клієнтів. Вони збиратимуть дані з цифрових каналів як відправну точку та поступово включатимуть дані з інших точок взаємодії. Мета полягає в тому, щоб мати цілісне уявлення про шлях клієнта для прийняття кращих організаційних рішень.

Хоча технічне впровадження може бути неважким, запровадження рішення в рамках давно створеної організації є справжньою проблемою. Calvachi та InMoment зосереджені на тому, щоб отримати підтримку від зацікавлених сторін, щоб забезпечити успішне впровадження.

Основним мірилом успіху для La-Z-Boy є надання повного досвіду для клієнта, а не просто зосередження на конверсіях і зростанні доходу.

джерела:
– MarTech сьогодні

By Роберт Ендрю

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