Центральний банк Ізраїлю розглядає можливість випуску цифрового шекеля

Центральний банк Ізраїлю, Банк Ізраїлю, вивчає можливість випуску цифрового шекеля для покращення платіжних систем країни. Хоча рішення про запуск цифрового шекеля ще не прийнято, центральний банк залишається відданим розширенню цифрових валют.

Центральний банк почав дослідження та підготовку до потенційного випуску цифрового шекеля в листопаді 2021 року як засобу створення більш ефективної платіжної системи. Ізраїль спочатку розглядав можливість випуску цифрової валюти центрального банку (CBDC) наприкінці 2017 року, і нещодавня увага до цифрового шекеля відповідає світовим тенденціям у розвинутих економіках.

Керівник Банку Ізраїлю Амір Ярон заявив, що рішення про випуск цифрового шекеля все ще залишається відкритим, як і в більшості розвинутих економік. Однак центральний банк прагне залишатися в авангарді дослідження CBDC і підтримувати зусилля з модернізації платіжних систем і фінансової системи в цілому.

Центральний банк Ізраїлю вже співпрацював зі своїм колегою в Гонконзі та Банком міжнародних розрахунків над проектом Sela. Цей проект продемонстрував доцільність роздрібного CBDC, що поєднує в собі доступність, конкуренцію та надійну кібербезпеку, зберігаючи при цьому переваги фізичної готівки.

Цифровий шекель може посилити конкуренцію у фінансовій системі Ізраїлю, де зараз домінують кілька великих банків та установ. Заступник губернатора Ендрю Абір наголосив на необхідності рівних умов гри, які дозволять новим учасникам пропонувати фінансові продукти. Нещодавнє підвищення процентних ставок підкреслило обмеження існуючих банків у перенесенні підвищення ставок на баланси клієнтів, що призвело до громадського невдоволення.

Банк Ізраїлю визнає швидку цифровізацію економіки та бачить потенційні переваги цифрового шекеля. Якщо це буде реалізовано, центральний банк прагне віддати пріоритет конфіденційності цифрових транзакцій, забезпечуючи принаймні такий же рівень конфіденційності, як і існуючі цифрові методи оплати.

Хоча рішення щодо цифрового шекеля ще не прийнято, Банк Ізраїлю активно вивчає можливості та залишається в авангарді досліджень і розробок CBDC.

джерела:

– Reuters: https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-currencies-2022-09-12/

– Банк Ізраїлю: https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx