Центральний банк Ізраїлю розглядає можливість випуску цифрового шекеля для модернізації платіжних систем

Центральний банк Ізраїлю, Банк Ізраїлю, планує запровадити цифровий шекель для вдосконалення платіжних систем країни. Незважаючи на те, що банк ще не прийняв остаточного рішення щодо запуску цифрового шекеля, він як і раніше прагне залишатися в авангарді вивчення цифрової валюти та підтримувати зусилля з просування платіжних систем і фінансової системи в цілому.

Банк Ізраїлю проводив дослідження та підготовку до можливого випуску цифрового шекеля з листопада 2021 року. Потреба в більш ефективній платіжній системі спонукала цю ініціативу, оскільки банк визнав потенційні переваги цифрової валюти центрального банку (CBDC ) ще в 2017 році.

Голова Банку Ізраїлю Амір Ярон наголосив на важливості йти в ногу з цифровізацією економіки та скорочувати відставання від інших розвинених економік. Він також підкреслив, що якщо Ізраїль запровадить цифровий шекель, він надасть пріоритет підтримці рівнів конфіденційності, порівнянних або потенційно вищих, ніж ті, які пропонують існуючі цифрові методи оплати.

Заступник губернатора Ендрю Абір підкреслив потенціал цифрового шекеля для посилення конкуренції у фінансовій системі Ізраїлю, де наразі домінують кілька великих банків та установ. Забезпечуючи рівні умови гри, CBDC може дозволити новим учасникам ринку пропонувати фінансові продукти та послуги.

Проект Sela Банку Ізраїлю, проведений у співпраці з Валютним управлінням Гонконгу та Банком міжнародних розрахунків, продемонстрував доцільність створення роздрібного CBDC. Цей проект спрямований на поєднання заходів доступності, конкуренції та кібербезпеки, зберігаючи при цьому переваги фізичної готівки.

Розгляд центральним банком цифрового шекеля став відповіддю на запит суспільства щодо більш справедливої ​​фінансової системи. Нещодавнє підвищення процентних ставок підкреслило необхідність посилення конкуренції, оскільки комерційні банки не повністю перенесли підвищення ставок на баланси своїх клієнтів, що призвело до негативної реакції громадськості.

Підсумовуючи, хоча Банк Ізраїлю ще не прийняв твердого рішення щодо випуску цифрового шекеля, він активно проводить дослідження та розробку цифрової валюти для модернізації платіжних систем і сприяння більш конкурентному фінансовому ландшафту в країні.

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– Назва статті: Центральний банк Ізраїлю обдумує цифровий шекель, розповідає про інновації CBDC

– Джерело: CoinTelegraph.com