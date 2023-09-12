Клієнти Apple стягують додаткову плату в розмірі 20 фунтів стерлінгів за зміну зарядного порту iPhone

Apple збирається змінити зарядний порт і кабелі на своїх iPhone вперше за 11 років, щоб вони відповідали нормам ЄС. Закон Європейського Союзу вимагає, щоб усі телефони використовували стандарт USB-C, і очікується, що Apple прийме цей стандарт у своїх майбутніх моделях iPhone. Однак ця зміна пов’язана з витратами для клієнтів.

Новий зарядний кабель буде несумісний із поточними зарядними блоками, якими користуються багато власників iPhone. Як наслідок, власникам нових iPhone, можливо, доведеться купувати адаптер живлення за £19.99 окремо. Ці додаткові витрати додають і без того високу вартість останніх моделей iPhone, а iPhone 15 наближається до 2,000 фунтів стерлінгів.

Рішення Apple більше не включати адаптери живлення в нові iPhone є спробою зменшити електронні відходи. Однак це означає, що клієнти, які оновлюють старіші моделі, виявлять, що їхні наявні адаптери не працюють із новими пристроями. Ця зміна може призвести до розчарування, враховуючи, що старий стандарт USB все ще широко використовується.

Щоб вирішити цю проблему, Apple, як повідомляється, заохочує персонал свого магазину продавати настінні адаптери разом з новими iPhone. Компанія вже перевела свої останні iPad і ноутбуки на підключення USB-C, і iPhone є наступним пристроєм, який зазнає цієї зміни.

Порт USB-C забезпечує вищу швидкість заряджання та передачі даних порівняно зі старішим портом USB-A. У той час як у багатьох старих зарядних адаптерах iPhone використовується порт USB-A, очікується, що нові iPhone включатимуть кабель із стандартом USB-C на обох кінцях.

Незважаючи на потенційні незручності та додаткові витрати для клієнтів, Apple застосовує цю зміну зарядного порту по всьому світу. До кінця наступного року всі телефони, що продаються в Європейському Союзі, повинні прийняти стандарт USB-C.

Аналітики припускають, що ця зміна може вплинути на продажі iPhone, оскільки потенційні покупці можуть відкласти оновлення. Очікується, що ціна найдешевших моделей iPhone 15 залишиться на рівні 849 фунтів стерлінгів, але аналітики прогнозують, що ціни на дорожчі моделі «Pro» зростуть.

Загалом рішення Apple дотримуватися правил ЄС щодо зміни зарядного порту може створити проблеми для клієнтів, але воно узгоджується з глобальними зусиллями зі стандартизації підключення пристроїв.

Визначення:

– USB-C: USB-C (або USB Type-C) — це універсальний стандарт для заряджання та передачі даних, який забезпечує вищу швидкість порівняно зі старішим стандартом USB-A.

– USB-A: USB-A – це стандартний порт USB, який широко використовується для заряджання та передачі даних у комп’ютерах, автомобілях і зарядних адаптерах.

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