Розблокуйте приховані функції в iMessage, щоб надсилати спеціальні повідомлення

Чи хотіли ви коли-небудь надіслати щось більше, ніж просто звичайне повідомлення в програмі iMessage на вашому iPhone? Ну, виявляється, є приховане меню, наповнене розумними функціями, які ви, можливо, пропустили.

Один із найкращих прийомів, прихованих у iMessage, — це можливість надсилати вибухове повідомлення, яке заливає екран телефону одержувача. Уявіть собі їх здивування, коли ваше повідомлення заповнює весь їхній дисплей! Але це ще не все – є й інші типи спеціального тексту, який ви можете надсилати.

За словами Apple, у додатку Messages ви можете анімувати одне повідомлення за допомогою ефекту бульбашок або заповнити весь екран повідомлення повноекранним ефектом, як повітряні кульки чи конфетті. Ви навіть можете надіслати особисте повідомлення невидимим чорнилом, яке залишається розмитим, доки одержувач не змахне, щоб відкрити його.

Отже, як розблокувати це приховане меню? Це просто. Просто торкніться повідомлення, яке хочете надіслати, як ланцюжок смайлів, і замість того, щоб торкнутися значка «Надіслати», натисніть і утримуйте його. Вуаля! З’явиться секретне меню з декількома варіантами, з яких ви можете вибрати.

Вкладка «Екран» у прихованому меню дозволяє надіслати вибухове повідомлення, яке заповнить телефон одержувача вашим текстом. Але є й інші варіанти, які варто вивчити. Якщо вибрати Slam або Loud, повідомлення вискочить для одержувача, тоді як Gentle означає, що повідомлення буде «м’яко».

Найкорисніша функція серед цих прихованих опцій називається Invisible Ink. Воно приховує повідомлення як для вас, так і для одержувача, доки його не буде відкрито одним рухом пальця. Це може захистити ваші розмови від сторонніх очей і навіть дозволить безпечно обговорювати спойлери телепередач або фільмів у груповому чаті.

Завдяки цим прихованим функціям у iMessage ви можете додати своїм повідомленням трохи вишуканості та здивування. Тож почніть досліджувати приховане меню – ви можете знайти інші прийоми та сюрпризи!

джерела:

– Яблуко