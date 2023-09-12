Apple представила iPhone 15: характеристики, ціни та дата випуску

Компанія Apple нещодавно представила свою довгоочікувану лінійку iPhone 15 під час спеціального заходу в театрі Стіва Джобса в Купертіно, Каліфорнія. Нові моделі iPhone 15 планується випустити в Аотеароа (Нова Зеландія) 22 вересня, ціни починаються від 1649 новозеландських доларів за стандартну модель, 2099 новозеландських доларів за Pro та 2499 доларів за Pro Max.

Під час заходу Apple також показала останні моделі Apple Watch, які мають нову функцію керування жестами. За допомогою цієї функції користувачі можуть виконувати різні функції, торкаючись великим і вказівним пальцями разом.

Цікаво, що лінійка iPhone 15 була запущена з такими ж базовими цінами, як і попередня лінійка iPhone 14 у США. Однак у Новій Зеландії базовий iPhone 15 коштує на 50 новозеландських доларів вище, ніж iPhone 14. Ціна на iPhone 15 Pro на 100 новозеландських доларів дорожча, ніж на iPhone 14 Pro, а на нові моделі Plus і Pro Max ціна піднялася. 300 новозеландських доларів порівняно з торішніми моделями.

Однією з примітних особливостей лінійки iPhone 15 є наявність портів USB-C для зарядки. Цей крок стався після того, як Європейський Союз прийняв законодавство, яке вимагає від усіх невеликих пристроїв, включаючи смартфони, використовувати зарядку USB-C до 2024 року. Завдяки цій зміні той самий шнур, який заряджає iPhone, також може заряджати більшість сучасних телефонів Android та інших пристроїв. Крім того, він дозволяє здійснювати зворотну зарядку, тобто користувачі можуть заряджати такі аксесуари, як чохол AirPods, безпосередньо від свого iPhone.

Що стосується кольорів, моделі iPhone 15 Standard і Plus будуть доступні в рожевому, жовтому, синьому, зеленому та чорному кольорах. Моделі iPhone 15 Pro і Pro Max пропонують варіанти з чорним, білим, синім і натуральним титаном. Однак, на відміну від деяких аналогічних телефонів Android, стандартні моделі iPhone 15 не мають постійно ввімкненого дисплея або дисплея 120 Гц.

Моделі iPhone 15 Pro постачаються з легким і міцним титановим корпусом, що замінює нержавіючу сталь, використовувану в попередніх моделях. Крім того, перемикач вимкнення звуку на бічній панелі телефону замінено кнопкою програмованої дії.

Загалом лінійка iPhone 15 пропонує нові функції, вищі ціни на деякі моделі та зручність зарядки через USB-C. Завдяки своїм вражаючим специфікаціям і оновленому дизайну ці нові iPhone неодмінно привернуть увагу як ентузіастів Apple, так і любителів технологій.

джерела:

– Apple – YouTube