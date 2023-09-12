Представляємо iPhone 15 Pro Max: найпотужніший смартфон Apple

iPhone 15 Pro Max — останній флагманський смартфон Apple, який може похвалитися найпотужнішою камерою, яку будь-коли бачили на iPhone. Pro Max, випущений разом з iPhone 15, iPhone 15 Plus і iPhone 15 Pro, оснащений 6.7-дюймовим дисплеєм і включає в себе всі нові функції, наявні у своїх братів і сестер, такі як настроювана кнопка дії та порт USB-C.

Що відрізняє iPhone 15 Pro Max від інших, так це його інноваційний перископічний зум-об’єктив, який забезпечує 5-кратне оптичне збільшення, що робить його сильним конкурентом серед інших топових камерофонов. Завдяки 2-кратному обрізанню Apple від 48-мегапіксельного датчика користувачі можуть досягти 10-кратного оптичного масштабування. IPhone 15 Pro Max був анонсований під час вересневого заходу Apple і доступний для попереднього замовлення перед випуском 22 вересня.

Однією з примітних особливостей iPhone 15 Pro Max є порт USB-C, який замінює роз’єм Apple Lightning. Цей порт пропонує швидкість USB 3 для швидшого завантаження відеофайлів тощо. Він також оснащений новим чіпом Apple A17 Pro, який покращує його загальну продуктивність.

Хоча Pro Max має такий же розмір, як і його попередник, він може похвалитися титановою конструкцією, заокругленими краями та настроюваною кнопкою дії, як виявлено в iOS 17. Ці вдосконалення сприяють його елегантному дизайну та зручному інтерфейсу.

У нас ще не було практичного досвіду роботи з iPhone 15 Pro Max, але, виходячи з його вражаючих характеристик, він виглядає помітним оновленням. Завдяки розширеним функціям камери та потужній продуктивності очікується, що він буде гідно конкурувати на ринку смартфонів і вважатиметься одним із найкращих iPhone на сьогоднішній день.

По мірі того, як ми проводимо більше часу з новим флагманським телефоном Apple, ми надамо вичерпний огляд із детальним описом його сильних і слабких сторін. Слідкуйте за нашим остаточним висновком щодо iPhone 15 Pro Max.

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