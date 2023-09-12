Apple представляє iPhone 15, Apple Watch Series 9 і AirPods Pro 2 із зарядкою через USB-C

Apple щойно анонсувала свою довгоочікувану нову лінійку продуктів на 2023 рік, включаючи iPhone 15, Apple Watch Series 9 і AirPods Pro 2 із зарядкою через USB-C. iPhone 15 оснащений перемикачем на USB-C і розширеним зумом камери для моделі Pro. Компанія сподівається, що ці нові пропозиції спонукають клієнтів оновити її та повернути назад недавнє падіння ціни її акцій.

У звичайній і збільшеній версіях iPhone 15 збереглися елементи дизайну попередніх моделей, зокрема алюмінієві боковини та скляні задня та передня сторони. Однак тепер вони мають нові контурні краї та менший виріз «динамічного острова» у верхній частині екрана. Система подвійної камери була значно вдосконалена, з 48-мегапіксельним основним сенсором і 2-кратним оптичним зумом.

Нові моделі також мають удвічі яскравіші екрани, що забезпечує кращу читабельність на вулиці. Ще одна примітна особливість — це введення порту USB-C, який забезпечує зарядку та сумісність із низкою пристроїв. Телефони оснащені чіпом A16 і будуть доступні в магазинах 22 вересня за ціною від £799 ($799) за iPhone 15 і £899 ($899) за iPhone 15 Plus.

Високоякісні моделі iPhone 15 Pro і 15 Pro Max цього року отримали найбільше оновлень, включаючи менші рамки, матове задне скло та титанові боковини для підвищеної міцності та меншої ваги. Перемикач вимкнення звуку замінено кнопкою дії, яка може виконувати кілька функцій. Ці моделі також оснащені чіпом A17 Pro для покращеної продуктивності, швидших портів USB-C і кращих камер. iPhone 15 Pro Max, зокрема, оснащений 12-мегапіксельною телефотокамерою з 5-кратним оптичним збільшенням, подібно до телефонів Samsung і Google.

Apple також представила Apple Watch Series 9 і Ultra 2. Series 9 зберігає знайомий дизайн, водночас пропонує новий чіп S9 для швидшої обробки та більш яскравий екран. З іншого боку, Ultra 2 має ще більш яскравий екран із яскравістю 3,000 ніт і корпус, виготовлений на 95% із переробленого титану. Обидві моделі будуть доступні за ціною від £399 ($399) для Apple Watch Series 9 і £799 ($799) для Watch Ultra Series 2.

Загалом, остання лінійка продуктів Apple демонструє покращення продуктивності, дизайну та екологічності. Ці нові пропозиції мають надійти в магазини 22 вересня, і Apple сподівається, що вони відновлять інтерес клієнтів і зміцнять свої позиції на ринку.

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– Джерело Назва статті: Apple анонсує iPhone 15 і iPhone 15 Pro з USB-C і збільшенням камери

– Джерело Назва статті: Apple анонсує розумні годинники Apple Watch Series 9 і Ultra 2