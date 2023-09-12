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Підсумок чуток від Apple: оновлення iPad Mini 7, зарядного футляра USB-C і камери iPhone 15

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
Підсумок чуток від Apple: оновлення iPad Mini 7, зарядного футляра USB-C і камери iPhone 15

У сьогоднішньому огляді чуток про Apple є припущення про майбутній iPad mini 7, можливість зарядного футляра USB-C для AirPods і оновлення камери для моделей iPhone 15.

Починаючи з iPad mini 7, чутки припускають, що він може бути представлений пізніше, можливо, через прес-реліз Apple. Схоже, увага зосереджена на покращенні характеристик, а не на серйозному оновленні дизайну. Компактний розмір iPad mini робить його чудовим портативним ігровим пристроєм, тому геймери сподіваються на анонси ігор, пов’язані з ним.

Переходячи до аксесуарів, є припущення щодо зарядного футляра USB-C для AirPods. Це було б бажаним доповненням для користувачів, які мають кілька кабелів USB-C, але не можуть заряджати свої AirPods за допомогою них. Однак очікується, що зарядний чохол USB-C буде недешевим.

Ще одна очікувана зміна — це використання підключення USB-C у лінійці iPhone 15. Це означатиме кінець власного порту Lightning, що дозволить користувачам використовувати кабелі USB-C для зарядки та передачі даних. Хоча цей крок не є новаторським, оскільки багато телефонів Android роками використовують USB-C, він вирівнює Apple з галузевим стандартом.

Оновлення камери для моделей iPhone 15 включають покращену обчислювальну фотографію та впровадження перископічної камери з 6-кратним оптичним зумом на iPhone 15 Pro Max. Удосконалення обчислювальної фотографії спрямовані на отримання ще кращих фотографій, не відстаючи від конкуренції з боку Google і Samsung. Очікується, що телефотокамера з 6-кратним оптичним збільшенням досягне балансу між зручністю використання та вражаючою якістю фотографій.

Загалом, ці чутки малюють захоплюючу картину для ентузіастів Apple. Очікується, що iPad mini 7, зарядний чохол USB-C для AirPods і оновлення камери в моделях iPhone 15 внесуть значні покращення в лінійку продуктів Apple.

Визначення:
– USB-C: універсальний роз’єм, який забезпечує швидшу зарядку та передачу даних порівняно з портом Lightning.
– Покращення технічних характеристик: покращення технічних характеристик пристрою, наприклад процесора, камери або обсягу пам’яті.
– Комп’ютерна фотографія: використання програмних алгоритмів для покращення та оптимізації якості фотографій, зроблених камерою смартфона.

джерела:
– TechRadar
– Яблуко
– Getty Images
– Майбутнє / Ленс Уланофф

By Роберт Ендрю

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