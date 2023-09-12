Що нового в iOS 17

Apple оголосила, що довгоочікувані оновлення iOS 17 і iPadOS 17 будуть доступні для користувачів iPhone і iPad, починаючи з 18 вересня. Нова версія iOS поставляється з безліччю цікавих функцій, на які користувачі чекали з нетерпінням.

Однією з видатних функцій, представлених в iOS 17, є «Контактні плакати». Ця функція дозволяє користувачам персоналізувати вигляд свого профілю під час взаємодії з іншими користувачами iPhone. Користувачі можуть додати зображення та налаштувати типографіку, кольори шрифту та інші елементи, щоб створити унікальний плакат контакту.

Для аудіо- та відеодзвінків FaceTime iOS 17 представляє підтримку голосової пошти. Це означає, що користувачі можуть залишати повідомлення, коли телефонують комусь, а одержувачі також можуть залишати власні голосові повідомлення. Крім того, FaceTime тепер пропонує 3D-реакції, включаючи серця, повітряні кулі, феєрверки, лазерні промені та дощ, додаючи веселий та інтерактивний елемент до відеодзвінків.

AirDrop також отримав покращення в iOS 17. Нова функція «NameDrop» спрощує обмін контактними даними з іншими користувачами iPhone або Apple Watch, наближаючи пристрої один до одного. SharePlay — це ще одне захоплююче доповнення, яке дозволяє користувачам брати участь у спільних заходах, таких як відео, музика та ігри, просто тримаючи два iPhone поруч.

Ще одна важлива функція в iOS 17 — «StandBy». Коли користувачі кладуть свої iPhone горизонтально на зарядний пристрій, він відображає спеціальний інтерфейс із легкодоступними віджетами для часу, календаря, будильників тощо. Крім того, віджети головного екрана тепер повністю інтерактивні.

На iPad iPadOS 17 пропонує новий досвід блокування екрана, покращені інструменти малювання під час використання Apple Pencil, підтримку зовнішніх веб-камер та інші інші вдосконалення.

І iOS 17, і iPadOS 17 будуть доступні для завантаження 18 вересня. iOS 17 сумісна з iPhone XR і новішими моделями, а для iPadOS 17 потрібен iPad із чіпом A10 Bionic або пізнішим.

Загалом оновлення iOS 17 надає низку захоплюючих і зручних функцій для пристроїв Apple, покращуючи взаємодію з користувачем і надаючи нові способи персоналізації взаємодії.

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