Intel представляє Thunderbolt 5: наступне покоління підключення до ПК

Intel анонсувала Thunderbolt 5, останню ітерацію своєї кабельної технології для ПК, і обіцяє забезпечити значні покращення в порівнянні зі своїм попередником. Завдяки пропускній здатності Thunderbolt 4, що втричі перевищує пропускну здатність Thunderbolt 5, він підтримує кілька дисплеїв 8K та ігрових моніторів, що працюють із частотою до 540 Гц. Крім того, він пропонує зарядну потужність 240 Вт.

Порівняно з Thunderbolt 4, який був випущений у 2020 році і здавався доопрацьованою версією Thunderbolt 3, Thunderbolt 5 являє собою великий крок вперед. Створений на основі специфікації USB4 v2, він може похвалитися базовою швидкістю 80 Гбіт/с і підтримує підвищену швидкість до 120 Гбіт/с за допомогою збільшення пропускної здатності. Для Thunderbolt 5 також потрібна підтримка подвійних екранів 6K, на відміну від вимоги Thunderbolt 4 для подвійних моніторів 4K. Що стосується потужності, Thunderbolt 5 пропонує мінімум 140 Вт зарядної потужності з більш потужним режимом 240 Вт.

Метою Intel із технологією Thunderbolt завжди було створення єдиного кабелю для передачі даних і живлення. Thunderbolt 5 робить крок ближче до цього ідеалу завдяки збільшеній потужності заряджання до 240 Вт. Це означає, що деякі ігрові ноутбуки та робочі станції можуть покладатися виключно на Thunderbolt 5 як для передачі даних, так і для заряджання, що усуває потребу в окремому порту живлення та зменшує кількість кабелів.

Thunderbolt 5 також забезпечує підтримку стандартів DisplayPort 2.1 і PCI Express Gen 4, що буде особливо вигідно для зовнішніх графічних процесорів і швидшого зовнішнього накопичувача. Крім того, збільшена пропускна здатність Thunderbolt 5 відкриває двері для нових аксесуарів, таких як зовнішні прискорювачі AI.

Intel планує випустити аксесуари та ПК Thunderbolt 5 у 2024 році, пропонуючи користувачам покращений досвід підключення. Хоча більш точні терміни були б корисними, зрозуміло, що Intel може бути обережною, щоб уникнути перешкод у клієнтів купувати системи на проміжку часу.

Підсумовуючи, Thunderbolt 5 є значним прогресом у підключенні до ПК, пропонуючи збільшену пропускну здатність, підтримку кількох дисплеїв 8K і ігрових моніторів із вищою частотою оновлення, а також розширені можливості заряджання. Завдяки Thunderbolt 5 Intel працює над своїм баченням єдиного кабелю для всіх потреб у передачі даних і живленні.

джерела:

– Intel (без URL-адреси)

– Специфікація USB4 (без URL-адреси)

– Специфікація DisplayPort 2.1 (без URL-адреси)

– Специфікація PCI Express Gen 4 (без URL-адреси)