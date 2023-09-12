Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

Thunderbolt 5: майбутнє високошвидкісного підключення

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
Thunderbolt 5: майбутнє високошвидкісного підключення

Нещодавно анонсований Thunderbolt 5 здійснив революцію у світі передачі даних і живлення. Завдяки вражаючій пропускній здатності 120 Гбіт/с Thunderbolt 5 є значним кроком вперед у порівнянні зі своїм попередником Thunderbolt 4, який пропонував лише 40 Гбіт/с. Це означає швидше та безперебійне підключення для користувачів.

Однією з ключових особливостей Thunderbolt 5 є його здатність забезпечувати 80 Гбіт/с у стандартній конфігурації, використовуючи дві з чотирьох смуг PCIe. Це подвоює швидкість Thunderbolt 4 і забезпечує більш ефективний процес передачі даних. Однак, коли потрібна більша пропускна здатність, наприклад для дисплеїв з високою роздільною здатністю, Thunderbolt 5 може розподіляти до 40 Гбіт/с по трьох з чотирьох смуг, що забезпечує загальну швидкість передачі 120 Гбіт/с.

Збільшена пропускна здатність Thunderbolt 5 відкриває цілий світ можливостей для налаштувань на кількох екранах. Тепер користувачі можуть насолоджуватися привілеєм одночасного підключення трьох екранів 4K 144 Гц, запуску кількох дисплеїв 8K або навіть живлення одного монітора з приголомшливою частотою оновлення до 540 Гц. Це, безсумнівно, покращить візуальний досвід для геймерів, творців контенту та професіоналів, які працюють із високоякісним візуальним матеріалом.

Крім того, Thunderbolt 5 виділяється своєю вражаючою потужністю. Пропонуючи до 240 Вт зарядної потужності, Thunderbolt 5 дозволяє пристроям споживати більше енергії через один кабель USB-C. Це означає, що навіть енергоємні пристрої, такі як ігрові ноутбуки, тепер можуть покладатися виключно на USB-C для зарядки, усуваючи потребу у фірмових зарядних пристроях.

Важливо відзначити, що Thunderbolt 4 продовжуватиме існувати разом із Thunderbolt 5. У той час як Thunderbolt 5 обслуговуватиме користувачів, які займаються створенням вмісту, іграми та системами робочих станцій, Thunderbolt 4 залишатиметься доступним для тих, кому не потрібен такий самий рівень пропускної здатності.

Щоб отримати можливості Thunderbolt 5, користувачам знадобиться дискретний чіп під кодовою назвою Barlow Ridge, оскільки він не інтегрований у процесори Intel 14-го покоління. Intel планує випустити перші машини, оснащені Thunderbolt 5, у 2024 році, обіцяючи захоплююче майбутнє для високошвидкісного підключення.

джерела:
- Через

By Роберт Ендрю

Схожі теми

Технологія

Paper Mario: The Thousand-Year Door для Nintendo Switch: візуальні оновлення з ціною?

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
Технологія

Apple представляє Apple Watch Series 9 з нейтральним викидом вуглецю, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище

Вересень 15, 2023 Габріель Бота
Технологія

Чіп Фуз Хенд робить ескіз концептуального автомобіля Mustang Racing для SEMA

Вересень 15, 2023 Габріель Бота

Ти пропустив

Технологія

Paper Mario: The Thousand-Year Door для Nintendo Switch: візуальні оновлення з ціною?

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

Apple представляє Apple Watch Series 9 з нейтральним викидом вуглецю, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Технологія

Чіп Фуз Хенд робить ескіз концептуального автомобіля Mustang Racing для SEMA

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Технологія

Як підвищити свою продуктивність на робочому місці

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі