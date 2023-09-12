Thunderbolt 5: майбутнє високошвидкісного підключення

Нещодавно анонсований Thunderbolt 5 здійснив революцію у світі передачі даних і живлення. Завдяки вражаючій пропускній здатності 120 Гбіт/с Thunderbolt 5 є значним кроком вперед у порівнянні зі своїм попередником Thunderbolt 4, який пропонував лише 40 Гбіт/с. Це означає швидше та безперебійне підключення для користувачів.

Однією з ключових особливостей Thunderbolt 5 є його здатність забезпечувати 80 Гбіт/с у стандартній конфігурації, використовуючи дві з чотирьох смуг PCIe. Це подвоює швидкість Thunderbolt 4 і забезпечує більш ефективний процес передачі даних. Однак, коли потрібна більша пропускна здатність, наприклад для дисплеїв з високою роздільною здатністю, Thunderbolt 5 може розподіляти до 40 Гбіт/с по трьох з чотирьох смуг, що забезпечує загальну швидкість передачі 120 Гбіт/с.

Збільшена пропускна здатність Thunderbolt 5 відкриває цілий світ можливостей для налаштувань на кількох екранах. Тепер користувачі можуть насолоджуватися привілеєм одночасного підключення трьох екранів 4K 144 Гц, запуску кількох дисплеїв 8K або навіть живлення одного монітора з приголомшливою частотою оновлення до 540 Гц. Це, безсумнівно, покращить візуальний досвід для геймерів, творців контенту та професіоналів, які працюють із високоякісним візуальним матеріалом.

Крім того, Thunderbolt 5 виділяється своєю вражаючою потужністю. Пропонуючи до 240 Вт зарядної потужності, Thunderbolt 5 дозволяє пристроям споживати більше енергії через один кабель USB-C. Це означає, що навіть енергоємні пристрої, такі як ігрові ноутбуки, тепер можуть покладатися виключно на USB-C для зарядки, усуваючи потребу у фірмових зарядних пристроях.

Важливо відзначити, що Thunderbolt 4 продовжуватиме існувати разом із Thunderbolt 5. У той час як Thunderbolt 5 обслуговуватиме користувачів, які займаються створенням вмісту, іграми та системами робочих станцій, Thunderbolt 4 залишатиметься доступним для тих, кому не потрібен такий самий рівень пропускної здатності.

Щоб отримати можливості Thunderbolt 5, користувачам знадобиться дискретний чіп під кодовою назвою Barlow Ridge, оскільки він не інтегрований у процесори Intel 14-го покоління. Intel планує випустити перші машини, оснащені Thunderbolt 5, у 2024 році, обіцяючи захоплююче майбутнє для високошвидкісного підключення.

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