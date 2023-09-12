Intel анонсує Thunderbolt 5 із вражаючою швидкістю та функціями

Intel офіційно анонсувала специфікацію Thunderbolt 5, яка обіцяє швидкість до 120 Гбіт/с, підтримку ігрових моніторів з частотою 540 Гц і потужність зарядки 240 Вт. Хоча специфікація вже офіційна, аксесуари та ПК із підтримкою Thunderbolt 5 не будуть доступні до 2024 року.

Створений на основі USB4 v2, Thunderbolt 5 буде сумісний з попередніми версіями Thunderbolt і USB. У порівнянні з Thunderbolt 4, який підтримував швидкість до 40 Гбіт/с, Thunderbolt 5 може передавати дані зі швидкістю 80 Гбіт/с або до 120 Гбіт/с у режимі Bandwidth Boost. Для цього режиму потрібен дисплей із високою пропускною здатністю, але Thunderbolt 5 усе ще підтримує двонаправлену швидкість 80 Гбіт/с без нього.

Покращена пропускна здатність Thunderbolt 5 робить його ідеальним для підключення ноутбуків до кількох дисплеїв. Він підтримує кілька моніторів 8K, три монітори 4K із частотою 144 Гц (порівняно з двома моніторами 4K, обмеженими частотою 60 Гц із Thunderbolt 4), і пропонує мінімальну потужність заряджання 140 Вт і максимум 240 Вт. Thunderbolt 5 також підтримуватиме DisplayPort 2.1, що ще більше розширить його можливості.

За словами Джейсона Зіллера, генерального менеджера відділу підключення клієнтів Intel, Thunderbolt 5 забезпечить найкращу в галузі продуктивність і можливість підключення комп’ютерів до моніторів, док-станцій, сховищ тощо. Microsoft тісно співпрацює з Intel для підтримки USB4 у Windows, забезпечуючи сумісність із Thunderbolt 5.

Хоча ми все ще очікуємо подробиць про те, які аксесуари підтримуватимуть Thunderbolt 5, очікується, що док-станції, монітори та накопичувачі будуть одними з перших, хто запропонує підключення Thunderbolt 5 у 2024 році.

Загалом Thunderbolt 5 обіцяє значні покращення у швидкості, потужності заряджання та підтримці дисплея, що робить його цікавою розробкою як для ентузіастів технологій, так і для професіоналів.

джерела:

– Том Воррен, The Verge