Huawei випускає три телефони Mate 60 з підтримкою 5G як крок до глобальної експансії

За останні два тижні Huawei таємно випустила три нових смартфони, усі вони мають підтримку 5G. Китайські джерела припускають, що цей крок знаменує початок відновлення зусиль Huawei захопити більшу частку світового ринку смартфонів.

Інсайдери, цитовані IT Home, заявили, що Huawei планує зміцнити свої позиції на внутрішньому ринку Китаю, одночасно розширюючи свою присутність за кордоном. Однак наразі для цієї стратегії немає конкретного терміну.

Через триваючу торговельну війну між Китаєм і Сполученими Штатами Huawei стикається з жорсткими обмеженнями доступу до американських технологій протягом понад п’яти років. Незважаючи на це, Mate 60, Mate 60 Pro і Mate 60 Pro+ оснащені можливостями 5G і оснащені чіпсетом Kirin 9000S, який використовує 7-нм техпроцес.

У відповідь на запити про чіпсет Huawei не надала офіційного коментаря. Однак місцеві звіти вказують на те, що чіп повністю виготовлено в Китаї, що викликає питання про те, як китайські компанії отримали необхідний досвід для таких складних технологічних процесів за короткий період.

Huawei нещодавно збільшила свій річний прогноз виробництва з 30 мільйонів до 38 мільйонів одиниць. З них 20 мільйонів вже відвантажено, і очікується, що Mate 60 Pro внесе додаткові 6 мільйонів одиниць, що становить третину замовлень, що залишилися.

Були припущення, що серія Mate 60 може не вийти за межі Китаю, але Huawei не робила офіційної заяви з цього приводу. Це залишає можливість глобального запуску в майбутньому.

У минулому компанія Huawei займала 42% китайського ринку смартфонів, але з тих пір вона впала до менше 10%. Тим часом його частка світового ринку зменшилася в шість разів із середини 2019 року і наразі становить 3%.

Джерела: IT Home (китайське джерело)

Визначення:

Чіпсет Kirin 9000S – набір мікросхем, розроблений компанією Huawei, який містить передову технологію для підвищення продуктивності.

5G – бездротова технологія п’ятого покоління, яка забезпечує більш високу швидкість Інтернету та підтримує широкий спектр програм.

Ринок смартфонів – галузь, яка охоплює виробництво та продаж мобільних телефонів, здатних виконувати різноманітні функції, такі як дзвінки, обмін повідомленнями та перегляд Інтернету.