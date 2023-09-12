Як оптимізувати сховище на пристроях MacOS

Якщо у вас є MacBook Pro або MacBook Air з обмеженою пам’яттю, ви знаєте, як швидко цей простір може заповнитися. Однак у MacOS є вбудована функція Optimize Storage, яка може допомогти заощадити дорогоцінний простір на жорсткому диску. Ця функція працює разом із функціями «Зберігати в iCloud» і «Автоматично очищати кошик» і автоматично видаляє фільми та телешоу Apple TV, які ви дивилися, а також зберігає лише найновіші вкладення електронної пошти, коли місце для зберігання стає проблемою. .

Щоб увімкнути функцію Optimize Storage на пристрої MacOS, виконайте такі дії:

Переконайтеся, що ваш пристрій працює під керуванням MacOS і оновлено до останньої версії. Відкрийте системні параметри на панелі запуску або в меню. На лівій бічній панелі натисніть «Загальні», а потім натисніть «Зберігання». У списку параметрів натисніть «Оптимізувати» та підтвердьте свій вибір.

Після ввімкнення оптимізації зберігання MacOS почне звільняти місце, видаляючи відеодані з Apple TV+ і зберігаючи лише останні вкладення електронної пошти. Якщо ви часто дивитеся Apple TV+ або берете напрокат і купуєте фільми в цифровому магазині Apple, ви можете помітити значне збільшення доступного місця для зберігання.

Важливо зауважити, що ця функція не впливає на відео, які ви завантажили або створили, а будь-які телешоу чи фільми, які ви придбали, можна будь-коли повторно завантажити. Якщо ви часто купуєте або орендуєте відеоматеріали, використання функції оптимізації зберігання може запобігти швидкому заповненню пам’яті пристрою MacOS.

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Джерело статті: Кліфф Джозеф/ZDNET

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