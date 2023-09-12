iPhone 15 використовуватиме USB-C: що вам потрібно знати

В iPhone 15, останній версії свого культового смартфона Apple, відбулися великі зміни, які можуть дратувати деяких користувачів. Щоб відповідати європейським нормам, Apple замінила роз’єм Lightning на новий роз’єм USB-C овальної форми для зарядки. Це означає, що користувачам доведеться замінити свої аксесуари Lightning, такі як зарядні кабелі та навушники, на нові продукти, які використовують USB-C.

Цей перехід нагадує той момент, коли Apple перейшла з 30-контактного роз’єму на Lightning у 2012 році, зробивши багато аксесуарів застарілими. Однак цього разу відрізняється те, що більшість людей уже мають кабель USB-C. Багато пристроїв, включаючи навушники, ігрові консолі та власні MacBook від Apple, уже використовують USB-C як стандартний зарядний порт.

Перехід на USB-C став відповіддю на наказ Європейського Союзу, який вимагає від усіх виробників смартфонів прийняти загальний зарядний роз’єм до 2024 року. Це спрямовано на зменшення екологічних відходів, дозволяючи споживачам використовувати менше кабелів живлення.

Хоча стандартизація зарядних кабелів є кроком вперед, важливо знати про потенційну небезпеку, пов’язану з кабелями USB-C. На відміну від високоякісних зарядних пристроїв, дешевші кабелі USB-C не мають необхідних чіпів для захисту вашого пристрою від перепадів напруги. Важливо інвестувати в міцні кабелі від авторитетних брендів, щоб не пошкодити телефон.

Також важливо бути обережним, куди ви підключаєте кабель USB-C. Підключення його до джерел з вищою напругою, ніж підтримує ваш телефон, може потенційно пошкодити або навіть вразити ваш пристрій електричним струмом. Використовуйте високоякісні зарядні блоки, щоб забезпечити безпеку свого телефону.

Для користувачів iPhone, які не планують негайно оновлювати, але все одно потребують нових зарядних пристроїв, бездротова зарядка є економічно ефективною альтернативою. Мандат ЄС стосується лише дротових з’єднань, тому бездротові зарядні пристрої, такі як MagSafe від Apple, або бездротові зарядні панелі та підставки все ще можна використовувати.

Загалом, з правильним кабелем і зарядним блоком перехід на USB-C має принести такі переваги, як швидша передача даних і зменшення кількості кабелів, необхідних для різних пристроїв. Це також означає менше кабелів, які потрібно носити під час подорожей або поїздок на роботу, оскільки USB-C стає більш поширеним стандартом зарядки.

джерела:

– «iPhone 15 прибув, і це кошмар для всіх ваших аксесуарів», Брайан X. Чен (The New York Times)