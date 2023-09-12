Як отримати частини корабля в Starfield

Частини корабля є основними предметами в грі Starfield, оскільки вони ремонтують значну частину корпусу вашого корабля і дозволяють продовжувати дослідження. Однак через їх масу 10.00 кожна ви можете носити лише обмежену кількість цих частин під час пригод. Тому важливо знати, як отримати їх більше.

У Starfield є кілька способів отримати частини корабля. По-перше, ви можете придбати їх у різних продавців і магазинів. Ці частини, як правило, відображатимуться у верхній частині списку товарів або біля неї через їхню важливість. Деякі відомі місця, де можна придбати запчастини до корабля, включають Jemison Mercantile в Новій Атлантиді, Newill's Goods в Neon і Shepherd's General Store в Акілі. Крім того, кіоски Управління торгівлі, торговельні судна та магазини також є надійними джерелами для придбання запчастин до кораблів. Інші потенційні постачальники можуть перевозити запчастини для кораблів, тому варто звернутися до них, якщо вам це потрібно.

Окрім покупки частин корабля, ви також можете знайти їх під час дослідження та грабування. Слідкуйте за контейнерами для зберігання, які можна грабувати, оскільки вони можуть містити частини корабля. Іноді під час пошуку цих контейнерів ви можете випадково натрапити на частини корабля. Крім того, знищені кораблі також можуть давати частини корабля. Хоча вони не завжди їх скидають, все ж варто перевірити кожне збите судно. Кораблі Багряного флоту, зокрема, мають більшу ймовірність скинути частини корабля.

Якщо ви натрапите на корабель дружньої фракції, який бере участь у повітряному бою, у вас є можливість попросити «додаткові запчастини» як нагороду за їх порятунок. Це чудовий спосіб отримати частини корабля безкоштовно, оскільки більшість кораблів готові надати вам деякі з них.

Пам’ятайте, що окрім цих методів, ви також можете оплатити ремонт судна, поговоривши з техніком суднового обслуговування в доковій бухті в місті або в будівлі суднового обслуговування.

Підтримуйте запаси запасних частин для корабля, щоб ваш корабель залишався у відмінному стані, досліджуючи величезні простори Starfield. Щасливих пригод!

джерела:

- Ні