iOS 17: як створювати власні плакати контактів і ділитися контактами за допомогою NameDrop

iOS 17, остання операційна система для iPhone, буде випущена найближчим часом разом із новою лінійкою продуктів Apple. Це оновлення представляє кілька захоплюючих функцій, які дозволяють користувачам налаштовувати свої iPhone як ніколи раніше. Однією з важливих особливостей є можливість створити унікальний «постер» для кожного контакту. Це настроюване зображення заповнюватиме ваш екран, коли ви розмовляєте з цією людиною або коли вона телефонує вам.

Щоб створити плакат контакту, просто натисніть «Фото контакту та плакат» у профілі контакту. Звідти ви можете вибрати фон для плаката. Варіанти включають використання фотографії, кольорового фону, Memoji або монограми. Ви можете налаштувати вигляд імені контакту, зокрема шрифт і колір. Фонове зображення також можна редагувати, обрізаючи його, застосовуючи фільтри або видаляючи фон.

iOS 17 також представляє нову функцію під назвою NameDrop, яка дозволяє користувачам швидко ділитися своєю контактною інформацією, не вводячи вручну імена та номери телефонів. Щоб використовувати NameDrop, користувачам потрібно тримати свої iPhone близько один до одного, подібно до того, як використовується Apple Pay. З’явиться спливаюче вікно з отриманою контактною інформацією, що пропонує можливість редагувати отримані контактні дані.

Оновити плакат контактів на iOS 17 так само просто, як виконати початкові кроки для його створення. Просто відкрийте програму «Телефон», знайдіть контакт, який потрібно редагувати, і торкніться «Плакат і фото контакту», щоб внести потрібні оновлення. Крім того, користувачі можуть створити для себе постер контакту та фотографію, відкривши власну картку контакту в програмі «Телефон» і натиснувши «Моя картка».

Зауважте, що постерами контактів можна ділитися з іншими, але користувачі мають можливість вимкнути автоматичний обмін. На жаль, NameDrop наразі доступний лише для обміну контактами між сумісними пристроями Apple і недоступний для користувачів Android.

джерела:

– Марія Діас, ZDNet