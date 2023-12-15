Нова система ШІ використовує супутникові дані для виявлення айсбергів і відстеження їх руху

Команда астрофізиків з Університету Ланкастера у Великій Британії розробила систему штучного інтелекту (ШІ), яка використовує супутникові дані для виявлення айсбергів і моніторингу їх руху. Технологія заснована на техніці, яка спочатку використовувалася для пошуку та аналізу скупчень галактик на небі.

Джон Стотт і Метью Чан з Ланкастерського університету отримали винагороду в розмірі 300,000 XNUMX фунтів стерлінгів від Ради з науково-технічних засобів Великобританії на комерціалізацію системи. Їхня мета полягає в подальшому розвитку автоматизованої системи виявлення айсбергів і морського льоду, щоб її можна було використовувати як комерційний продукт.

Система штучного інтелекту може похвалитися показником успіху в 94% і здатна ідентифікувати айсберги та морський лід навіть під хмарним покривом. Він робить це шляхом аналізу супутникових зображень, зроблених за допомогою радара з синтетичною апертурою великої площі (SAR). Після того, як система буде готова до комерційного використання, потенційні небезпеки айсберга будуть повідомлені клієнтам у морській галузі, включаючи торгове судноплавство, рибальство, туристичні судна та страхові компанії.

Ця нова технологія принесе велику користь морській галузі, допомагаючи запобігти зіткненням і дорогим відхиленням, спричиненим несподіваними зустрічами з айсбергами. Завдяки точному визначенню та відстеженню айсбергів кораблі зможуть скорегувати свої маршрути або вжити необхідних заходів, щоб уникнути цих небезпек.

Здатність системи штучного інтелекту функціонувати під хмарним покривом є особливо перевагою, оскільки це гарантує її ефективну роботу в різних погодних умовах. Ця передова технологія має потенціал для революції у виявленні та моніторингу айсбергів, підвищуючи безпеку та ефективність у морській галузі.