Нова програма Digital Fashion Residency розширює можливості художників в екосистемі Web3

Перша програма Digital Fashion Residency, створена Draup, Vertical і Lens Protocol, оголосила перших 26 кандидатів-переможців. Програма спрямована на розширення можливостей існуючих цифрових дизайнерів і новачків, надаючи безкоштовне навчання протягом шеститижневого курсу. Семінари охоплюють різні теми, зокрема еволюцію цифрової моди, створення цифрового текстилю, доповнену реальність (AR) та ігри. Наприкінці програми резиденти працюватимуть над остаточним проектом, який буде виставлено у жовтні.

Vertical, арт-куратор і консультант на основі блокчейну, раніше проводив семінари, пов’язані з Web3 і мистецтвом, але тепер вперше зосереджується на цифровій моді. Засновник і генеральний директор Мікол Ап пояснює, що багатьом митцям і творцям, які виходять у космос, важко орієнтуватися в технології та застосувати її у своїй практиці. Тому вони вирішили створити програму, спеціально адаптовану до цифрової моди.

Компанії, які інвестують у цих артистів, розуміють, що їхній успіх має вирішальне значення для майбутнього галузі. Наприклад, Epic Games, власник Fortnite, має фонд винагороди талановитих творців. Syky та Adidas також мають домовленості щодо отримання прибутку від продажу цифрової моди, створеної їхніми художниками. Ці інвестиції не тільки полегшують купівлю та носіння цифрової моди, але й сприяють її більш широкому визнанню.

Програма не лише передбачає навчання, але й сприяє формуванню почуття спільності серед учасників. Ап підкреслює важливість підтримки, коли світ критично ставиться до того, що вони роблять. Мета полягає в тому, щоб надихнути та підняти митців в екосистемі Web3, де такі концепції, як метавсесвіт і Web3, зазнали зниження суспільних настроїв. Навчаючи та розширюючи можливості художників, ці компанії активно працюють над тим, щоб вивести цифрову моду на мейнстрім.

джерела:

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– Draup: [Будь ласка, вставте тут короткий опис або інформацію про Draup]

– Vertical: [Будь ласка, вставте тут короткий опис або інформацію про Vertical]

– Протокол об’єктива: [Будь ласка, вставте тут короткий опис або інформацію про протокол об’єктива]