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Honor 90 5G планується запустити в Індії у вересні

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Honor 90 5G планується запустити в Індії у вересні

Honor 90 5G, спочатку випущений у Китаї в травні, готовий потрапити на ринок Індії. HTech India, компанія, відповідальна за продаж телефону в Індії, підтвердила ключові характеристики індійського варіанту. Як і його китайський аналог, індійський варіант буде працювати на процесорі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC і матиме акумулятор на 5,000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 66 Вт.

Офіційна сторінка продукту Honor 90 5G на індійському веб-сайті розкриває інші важливі деталі. Телефон буде доступний у різних кольорах, включаючи діамантовий сріблястий, смарагдово-зелений, опівнічно-чорний і павич-синій. Мікросайт Amazon для індійського варіанту телефону передбачає, що він пропонуватиме різні конфігурації оперативної пам’яті та пам’яті, починаючи від 8 ГБ + 256 ГБ до 12 ГБ + 512 ГБ, з можливістю розширення vRAM на 7 ГБ.

Варіант Honor 90 5G India працюватиме на ОС Magic OS 7.1 на базі Android 13. Він оснащений 6.7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення до 120 Гц.

Телефон оснащений потрійною задньою камерою, яка складається з 200-мегапіксельного основного датчика з підтримкою Honor Image Engine, 12-мегапіксельного ультраширококутного об’єктива та 2-мегапіксельного макрооб’єктива. Фронтальна камера, розташована в вирівняному по центру отворі з отворами, може похвалитися 50-мегапіксельним датчиком.

Пристрій живить акумулятор ємністю 5,000 мАг, який підтримує швидку зарядку потужністю 66 Вт через порт USB Type-C. Honor стверджує, що телефон може відтворювати 20 годин локального відео 720p, забезпечуючи тривалу роботу. Що стосується підключення, Honor 90 5G підтримує 5G, 4G LTE, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC і GPS.

Очікувана ціна на Honor 90 5G в Індії становить близько рупій. 35,000 XNUMX.

Джерела: HTech India, Amazon, Honor India

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By Габріель Бота

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