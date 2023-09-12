Акціонери Apple сподіваються на запуск iPhone 15 на тлі занепокоєння Китаю

У зв’язку з тим, що не за горами щорічна вереснева подія, присвячена запуску продукту Apple, інвестори з нетерпінням чекають презентації довгоочікуваного iPhone 15. Однак останніми днями занепокоєння щодо Китаю кинули тінь на акції технологічного гіганта. Повідомлення про можливу заборону державним службовцям використовувати iPhone та інші іноземні пристрої на роботі в Пекіні викликали певну невизначеність.

Незважаючи на ці занепокоєння, до новин з Китаю акції Apple були хорошими. Після короткого падіння квартальних прибутків у серпні акції зросли більш ніж на 9% за кілька тижнів до 5 вересня. Історично склалося так, що період перед щорічним заходом щодо продуктів Apple був позитивним для акцій компанії, особливо з 2016 року, коли Apple почала випереджати S&P 500.

Озираючись на продуктивність Apple за попередні роки, ми бачимо неоднозначні результати. У 2016 році акції торгувалися без змін, перш ніж підскочити майже на 7% після події в ЗМІ. У 2017 році акції впали, перш ніж підскочити до кінця року. Однак у 2018 році після цієї події спостерігався спад, тоді як у 2019 та 2020 роках спостерігався значний приріст. У 2021 році акції впали, перш ніж піднятися після цієї події, а в 2022 році вони спіткнулися після цього.

Цьогорічний запуск продукту під назвою «Wonderlust» включатиме презентацію генерального директора Тіма Кука зі штаб-квартири Apple у Купертіно, Каліфорнія. Останні новини про можливу заборону використання iPhone китайськими державними службовцями лише посилили очікування цієї події.

Хоча минулого тижня акції Apple зазнали втрат, багато аналітиків вважають розпродаж надмірним. Wedbush Securities, наприклад, вважає, що зростання частки Apple на китайському ринку смартфонів переважує потенційний вплив урядової заборони. За оцінками Goldman Sachs, така заборона вплине на приблизно 7.5% зайнятого населення Китаю та матиме 1% впливу на доходи Apple.

Джим Крамер, відомий інвестор, продовжує відстоювати свій оптимістичний погляд на Apple, заявляючи, що китайські споживачі все ще купують продукти Apple. Незважаючи на занепокоєння щодо Китаю, акціонери Apple все ще сподіваються на запуск iPhone 15 і з нетерпінням чекають оголошення.

джерела:

– [Джерело 1] (URL)

– [Джерело 2] (URL)