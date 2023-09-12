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Ірландія охоплює безготівкову тенденцію: що це означає для споживачів?

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Ірландія охоплює безготівкову тенденцію: що це означає для споживачів?

Ірландських клієнтів все частіше просять платити в електронному вигляді замість готівки. Багато компаній, у тому числі Ryanair і lifestyle store Oliver Bonas, вирішили повністю безготівково користуватися. У 2022 році 54% транзакцій в Ірландії були оплачені готівкою, порівняно з такими країнами, як Італія, Іспанія та Німеччина, де використання готівки все ще було вищим.

Перехід до цифрових платежів приносить зручність і позбавляє від необхідності носити готівку, але це також викликає занепокоєння. Конфіденційність є важливою проблемою, яка викликає занепокоєння щодо цифрових крадіжок, шахрайства та обміну особистою інформацією. Готівка залишається важливою для цифрових маргіналізованих і вразливих. Це забезпечує непередбачений випадок, коли електронні платіжні системи виходять з ладу, і забезпечує більший контроль над витратами, особливо під час подорожей за межі єврозони.

Незважаючи на зручність цифрових платежів, закони про законний платіжний засіб не завжди вимагають від компаній приймати готівку. У 2010 році Європейська комісія рекомендувала «обов’язковий прийом» готівки в єврозоні, але також допускала винятки. Постачальники можуть відмовитися від готівки за виняткових обставин, наприклад, пропонуючи погашення боргу менше ніж 5 євро купюрою в 200 євро. В Ірландії використання готівки регулюється договірним правом, і підприємства можуть відмовитися від готівкових платежів за певних обставин.

Хоча рух до безготівкового суспільства приносить переваги, важливо враховувати наслідки для різних груп споживачів. Конфіденційність і доступність залишаються критичними факторами в поточному переході.

Джерела: Центральний банк Ірландії, Європейська комісія

By Габріель Бота

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