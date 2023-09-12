Відродження кінофотографії: творча втеча з цифрового світу

Підсумок: кінофотографія переживає відродження, оскільки все більше художників обирають її як спосіб виразити своє унікальне бачення та зберегти аналогову кіноіндустрію. Привабливість полягає в його здатності запропонувати веселий та експериментальний підхід до фотографії, а також у очікуванні та здивуванні, які приходять із очікуванням прояву плівки.

Фотограф Кет Суонсі з Остіна є частиною цієї тенденції, знімаючи виключно на плівку. Вона цінує ручний процес і необхідність ретельно компонувати кожен знімок, точно налаштовуючи фокус і діафрагму. Вибір Свонсі знімати на плівку — це свідоме рішення, щоб зберегти майстерність і майстерність фотографії.

Lomography, компанія, заснована колективом художників, відіграла значну роль у підтримці кіноіндустрії. Вони пропонують різноманітні фотоплівки, включно з тонованими варіантами, які дозволяють фотографам додати художньої нотки своїй роботі. Біргіт Бухарт, генеральний менеджер Lomography у Сполучених Штатах, наголошує, що плівкова фотографія — це не прагнення до найякіснішого зображення реальності, а використання її як творчого інструменту в повсякденному житті.

Привабливість плівкової фотографії полягає в самому процесі. На відміну від цифрової фотографії, тут потрібне терпіння та готовність дочекатися проявлення плівки. Це очікування додає відчуття хвилювання та здивування, коли фотографи отримують свої відбитки. Здатність досягати унікальних кольорів і ефектів, які важко відтворити в цифровій фотографії, є ще одним аспектом, який приваблює художників до фільму.

Відродження плівкової фотографії є ​​свідченням незмінної привабливості аналогових процесів у цифровому світі. Він пропонує творчу втечу від миттєвого задоволення від сучасних технологій і повернення до уважного та обдуманого підходу до зйомки зображень.

Визначення:

– Плівкова фотографія: процес захоплення зображень за допомогою фотоплівки, який вимагає ручного фокусування, налаштування діафрагми та обробки плівки в темній кімнаті.

– Аналогова кіноіндустрія: галузь, яка займається створенням, виробництвом і розповсюдженням фотоплівки.

джерела:

– TPR – Texas Public Radio (джерело статті)