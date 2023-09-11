Розуміння пісочниці конфіденційності Google: майбутнє відстеження даних користувачів

Google нещодавно представив новий набір функцій під назвою Privacy Sandbox, який представляє значну зміну в тому, як Chrome відстежує дані користувачів у рекламних цілях. Ця зміна замінює традиційне використання сторонніх файлів cookie новою системою, яка безпосередньо звертається до історії веб-перегляду користувача для збору інформації про рекламні «теми».

Раніше файли cookie першої сторони використовувалися для персоналізації веб-перегляду, а файли cookie третіх сторін дозволяли рекламодавцям відстежувати користувачів на різних веб-сайтах. Однак ці сторонні файли cookie часто вважалися агресивними з точки зору конфіденційності.

Google Privacy Sandbox має на меті вирішити ці проблеми щодо конфіденційності, забезпечивши більш прозору та контрольовану систему відстеження реклами. Замість файлів cookie Chrome тепер пропонує рекламні теми, які є підсумками високого рівня поведінки користувачів у веб-переглядачі, до яких компанії можуть отримати доступ для показу оголошень на певні теми. Інші функції включають захищену аудиторію, яка дає змогу ремаркетингу, і звітність про атрибуцію, яка збирає дані про кліки оголошень.

Хоча Google позиціонує Privacy Sandbox як спосіб покращити конфіденційність користувачів, існують різні думки щодо її впливу. З одного боку, технологія відстеження може покращити взаємодію з користувачем, надаючи персоналізовані рекомендації та нагадування. З іншого боку, деяким користувачам може бути некомфортно такий рівень стеження.

Якщо ви бажаєте взагалі уникати відстеження, є альтернативи. Спеціалізовані браузери без відстеження, такі як DuckDuckGo і Brave, надають пріоритет конфіденційності користувачів. Крім того, Safari та Firefox уже блокують сторонні файли cookie за умовчанням.

Для тих, хто користується Google Chrome, налаштування Privacy Sandbox можна знайти в розділі Налаштування > Конфіденційність оголошень. Користувачі можуть увімкнути або вимкнути кожен розділ окремо, залежно від своїх уподобань. Варто зазначити, що вимкнення цих функцій може вплинути на збір і обмін даними користувачів.

У світі, де послуги Інтернету часто є безкоштовними, важливо визнати, що ціна може надходити у вигляді особистих даних. Як користувачі, ми повинні розглянути та оцінити свій вибір щодо конфіденційності в Інтернеті та обміну даними.

джерела:

– «Google розгортає суперечливе Privacy Sandbox для користувачів Chrome» (The Conversation)

– «Що таке Privacy Sandbox?» (Довідка Google Chrome)