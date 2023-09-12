Оновіть свій автомобіль 10-дюймовим сенсорним екраном із дзеркалом заднього виду та подвійними камерами

Якщо у вас старіший автомобіль, ви можете втратити деякі з нових технологій, як-от вбудовані відеореєстратори та камери заднього виду. Однак є рішення, яке дозволяє користуватися цими функціями на будь-якому автомобілі, навіть у вінтажних моделях, і за доступною ціною.

Лише за 96 доларів StackSocial пропонує придбати 10-дюймовий сенсорний екран на дзеркалі заднього виду з приладовою панеллю та резервною камерою. Цей комплект, який зазвичай коштує 120 доларів, забезпечує покращену видимість і безпеку на дорозі.

Щоб встановити відеореєстратор, ви закріпите 10-дюймовий екран на наявному дзеркалі заднього виду за допомогою гумових кріплень і ремінців. Реєстратор вбудований у задню частину екрана. Далі ви підключите екран до порту прикурювача автомобіля для живлення. Нарешті, встановіть камеру резервного копіювання на задній частині автомобіля та підключіть її шнур до екрана.

Однією з переваг цього комплекту є можливість перегляду живих зображень на 10-дюймовому екрані. У вас також є можливість переглядати резервну камеру окремо або обидві камери одночасно. Це покращує видимість під час руху та під час маневрування на паркувальних місцях.

Наявність подвійних камер може мати вирішальне значення у випадку інциденту, особливо для цілей страхування. У набір входить датчик G, який автоматично виявляє зіткнення та зберігає відеозапис на SD-карту (не входить у комплект). Обидві камери мають широкі кути, запис 4K і можливості нічного бачення для забезпечення чітких зображень номерних знаків і аварій.

Крім того, цей набір пропонує розширене голосове керування, що дозволяє робити фотографії, починати та зупиняти запис, змінювати камери або вимикати екран без рук.

Оновіть технологію свого автомобіля за допомогою цього 10-дюймового сенсорного екрана на дзеркалі заднього виду та подвійних камер за зниженою ціною.