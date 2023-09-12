Garena Free Fire: як отримати безкоштовні винагороди за допомогою кодів активації

Отримання винагороди завжди стимулює вас до кращого розвитку, особливо коли справа доходить до ігор. Garena Free Fire, популярна гра Battle Royale, розуміє це і постійно пропонує своїм гравцям захоплюючі можливості заробляти безкоштовні предмети в грі.

Щодня Garena Free Fire випускає коди викупу, за допомогою яких гравці можуть збирати різноманітні нагороди, зокрема скіни, зброю, костюми тощо. Ці коди дійсні протягом обмеженого часу, зазвичай від 12 до 18 годин.

Щоб отримати безкоштовні подарунки, виконайте такі прості кроки:

Крок 1. Відвідайте офіційну сторінку викупу Garena Free Fire за адресою https://reward.ff.garena.com/en

Крок 2. Увійдіть, використовуючи дані облікового запису Facebook, Google, Twitter або VK

Крок 3: Скопіюйте та вставте коди викупу в призначене текстове поле, а потім натисніть кнопку підтвердження, щоб продовжити

Крок 4: Після підтвердження з’явиться діалогове вікно для перехресної перевірки. Натисніть «ОК», щоб продовжити

Крок 5. Коди буде успішно активовано, і тепер ви можете отримати свої винагороди в розділі внутрішньої пошти.

Сьогодні у вас є шанс виграти безкоштовну позолочену маску, а також нові цікаві комплекти та скіни. Однак не забудьте перевірити ще раз завтра, щоб отримати більше безкоштовних винагород.

Джерело: Garena Free Fire

Визначення:

– Використовувати коди: спеціальні коди, надані розробниками ігор, які дозволяють гравцям вимагати безкоштовні предмети або бонуси в грі.

– Скіни: косметика, яка змінює зовнішній вигляд зброї, персонажів або інших об’єктів у грі.

– Пакети: колекція ігрових предметів, що продаються разом як пакет.

– Ігрова пошта: розділ у грі, де гравці можуть отримувати повідомлення, нагороди та інші елементи.