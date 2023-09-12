Garena Free Fire MAX: розблокування скінів Evo Gun за допомогою кодів викупу

Garena Free Fire MAX представила захоплюючу подію під назвою Evo Vault, де гравці мають можливість отримати невловимі скіни зброї Evo. Починаючи з 18 серпня 2023 року і триваючи до 29 вересня, 3:59 ранку за IST, гравці можуть брати участь у події, витрачаючи діаманти на обертання, щоб розблокувати ці бажані скіни.

Подія Evo Vault пропонує гравцям можливість отримати чотири бажані скіни для зброї Evo. Щоб розблокувати ці скіни, гравці можуть витратити 20 діамантів за одне обертання або вибрати набір із 10 обертань за зниженою ціною 180 діамантів. Протягом 50 обертань гравці гарантовано отримають скін Evo gun, що дає можливість отримати його за 900 діамантів або навіть менше. Разом із дуже затребуваними скінами гравці отримають 49 інших цінних нагород.

Важливо зазначити, що доступно чотири різні скіни, і гравці можуть отримати будь-який із них. Подія Evo Vault викликала хвилю захоплення серед користувачів Free Fire MAX, оскільки вони з нетерпінням чекали, щоб отримати ці невловимі скіни для зброї.

На додаток до події Evo Vault, Garena також випустила коди викупу для гравців Free Fire MAX. Однак надзвичайно важливо діяти швидко, оскільки лише перші 500 гравців мають доступ до цих кодів. Ось коди активації на 12 вересня:

FF7MJ31CXKRG

FFPO8BS5JW2D

PJNF5CQBAJLK

F7AC2YXE6RF2

FHLOYFDHE34G

XGW4FNK7ATON

67IBBMSL7AK8

GFEICJGW9NKY

TKEYVGQC3CT8

QFVRTNJ45IT8

UF4BHK6LYOU9

IF767T1BE456

YFFCMCPSJ99S

3BR43FMAPYEZ

ZXZJZE25WEFJ

JV427K98RUCH

ZMCPW2D1U3XA

3FFAC2YXE6RF

2FAGTFQRDE1X

CFFCMCPSBN9C

UNPYFATT3HGS

QFFMCPSGC9X

ZMCPW2D2WKWF

2ZZZ76NT3PDS

HFFCMCPCPSEN5

MXHNC95435FA

GJ6KWMFJVMQQ

YGFFCMCPSUYUY

7EMCPW3D28VZ

D6EYH2W3XK8U

ПГГАРЕНА

Щоб активувати коди, виконайте такі дії:

Відвідайте веб-сайт Redemption, натиснувши це посилання: https://reward.ff.garena.com/en. Увійдіть у свій ігровий обліковий запис за допомогою Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID або VK. Введіть будь-який код активації в текстове поле та натисніть кнопку підтвердження. Після успішного викупу винагороди відображатимуться у вашій пошті протягом 24 годин.

Обов’язково активуйте коди якнайшвидше, щоб отримати доступ до нагород.

джерела:

Оригінальна стаття: Garena Free Fire MAX Redeem Codes for 12 September