Коди активації Free Fire: як активувати та використовувати їх для отримання винагород

Коди активації Free Fire — чудовий спосіб для гравців отримати нагороди без особливих зусиль. Час від часу Garena випускає нові коди, які пропонують такі предмети, як скіни, костюми, діаманти тощо. Однак ці коди мають короткий термін дії та підпадають під обмеження сервера, тому гравцям важливо використати їх якнайшвидше.

Щоб скористатися кодом активації Free Fire, гравці повинні переконатися, що код призначений для їх конкретного сервера. Коди активації мають обмеження на сервері, тобто гравці можуть використовувати лише коди, призначені для їхнього регіону.

Процес погашення кодів простий, його можна здійснити на сайті Rewards Redemption Site. Ось кроки, які потрібно виконати:

Перейдіть на сайт отримання бонусів, відвідавши https://reward.ff.garena.com/en. Увійдіть за допомогою платформи, пов’язаної з вашим обліковим записом у грі. Доступні платформи включають Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID і Twitter. Облікові записи гостей не можна використовувати. Введіть активний код активації в текстове поле. Рекомендується скопіювати та вставити код, щоб уникнути помилок. Натисніть «Підтвердити», щоб завершити процес викупу.

Після успішного використання коду гравці отримають свої винагороди в розділі внутрішньоігрової пошти протягом 24 годин.

Варто зазначити, що термін дії та серверні обмеження кодів активації можуть відрізнятися. Завжди важливо перевіряти деталі, надані з кожним кодом, щоб переконатися, що він працює для вашого облікового запису.

Щоб отримати найновіші коди активації Free Fire, гравці можуть відвідати сайт Rewards Redemption Site або перевірити надійні джерела для оновлення нових кодів.

джерела:

Оригінальна стаття: Sportskeeda

Джерело зображення: Sportskeeda