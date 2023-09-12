Франція заборонила продаж iPhone 12 через рівень радіації

Молодший міністр цифрової економіки Франції оголосив, що Apple повинна припинити продажі своєї моделі iPhone 12 у Франції. Це рішення було прийнято після того, як Радіаційний нагляд країни, ANFR, провів тести та виявив, що питома швидкість поглинання (SAR) смартфона перевищила дозволені межі.

Жан-Ноель Барро, молодший міністр Франції, розповів в інтерв’ю Le Parisien, що ANFR повідомила Apple про заборону. Він також заявив, що оновлення програмного забезпечення може вирішити проблеми радіації, пов’язані з iPhone 12, який продається з 2020 року.

Барро підкреслив, що Apple має два тижні, щоб відповісти та впровадити необхідні зміни. Невиконання цього може призвести до відкликання всіх пристроїв iPhone 12, які є в обігу. Він наголосив, що однакові правила діють для всіх компаній, у тому числі для цифрових гігантів.

Європейський Союз встановив обмеження безпеки для значень коефіцієнта питомого поглинання (SAR) щодо використання мобільного телефону, оскільки дослідження показали потенційний підвищений ризик певних типів раку. Французький наглядовий орган поділиться своїми висновками з регуляторами в інших країнах-членах ЄС, причому Барро зазначив, що це рішення може мати хвилевий ефект.

Франція активно контролює рівні випромінювання електронних пристроїв, розширивши правила в 2020 році, вимагаючи від роздрібних торговців вказувати значення радіації на упаковках не лише для мобільних телефонів, але й планшетів та інших електронних продуктів.

Apple поки не відповіла на оголошення про заборону.

Джерело: Reuters (URL не надано)