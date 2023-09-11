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Дональд Мастард залишає Epic Games після семи років роботи головним креативним директором

ByГабріель Бота

Вересень 11, 2023
Дональд Мастард залишає Epic Games після семи років роботи головним креативним директором

Дональд Мастард, головний креативний директор Epic Games, оголосив про свій відхід з компанії після семи років перебування на посаді. Мастард зіграв важливу роль у формуванні оповіді та еволюції Fortnite, надзвичайно популярної онлайн-відеогри.

Під час роботи в Epic Games Мастард очолював розробку розгалуженої історії Fortnite, яка розгорталася через живі сезони з моменту запуску гри в 2017 році. Він описав острів гри як головного героя зі значними змінами, що відбуваються через такі події, як чорні діри, удари метеоритів. , а також введення кросоверів символів із основних властивостей.

Fortnite став відомий своєю співпрацею з різними франшизами, включаючи Transformers, Stranger Things, Star Wars і Dragon Ball Z. Ці кросовери принесли в гру персонажів і локації з цих властивостей, що ще більше підвищило її привабливість і популярність.

Провівши майже 25 років в ігровій індустрії, Мастард згадав про свої досягнення та внесок у Fortnite. Він висловив гордість за свою роль у створенні та формуванні гри, яка стала глобальним явищем.

Мастард приєднався до Epic Games після придбання ChAIR Entertainment Group. Раніше він працював над такими іграми, як Undertow і Shadow Complex для Xbox 360, а також над трилогією Infinity Blade для пристроїв iOS. Він не розкривав своїх планів на майбутнє, але згадав про своє хвилювання, щоб провести час зі своєю дружиною та родиною.

Тім Суїні, генеральний директор Epic Games, висловив вдячність Мастарду за його видатний внесок і досягнення. Марк Рейн, віце-президент Epic Games, описав це як честь спостерігати за розквітом кар’єри Мастарда та бути його другом.

Мастар завершив своє оголошення, висловивши своє бажання продовжувати грати у Fortnite разом із спільнотою. Він запевнив гравців, що команди розробників працюють над захоплюючими та новаторськими проектами для майбутнього гри.

джерела:
– Дональд Мастард у Twitter
– Епічні ігри

Додаткова інформація: Пожежа в офісі розробника Stalker 2: Heart Of Chornobyl призвела до знищення цілого поверху та завдала збитків на 1.5 мільйона чеських крон.

By Габріель Бота

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