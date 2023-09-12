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Оголошено дату виходу Football Manager 2024

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Оголошено дату виходу Football Manager 2024

Sega повідомила, що Football Manager 2024 вийде 6 листопада. Гра буде доступна на різних платформах, включаючи ПК, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S і смартфони. Це буде 20-й внесок у серії Football Manager і перша гра серії, яка буде випущена в Японії.

Однією з важливих особливостей FM24 є його доступність на Xbox Game Pass під час запуску для користувачів ПК і Xbox Series X/S. Крім того, Football Manager 2024 Mobile буде доступний через Netflix після включення FM23 Touch в Apple Arcade.

Sports Interactive, команда розробників гри, висловила своє захоплення випуском у Японії та впровадженням підтримки японської мови. Це разом з інтеграцією гри в Netflix, який має широку базу передплатників у понад 230 мільйонів людей по всьому світу, дає значну можливість для спільноти гравців Football Manager ще більше розвиватися.

Наразі відкриті попередні замовлення на Football Manager 2024, які пропонують 10-відсоткову знижку до офіційного дня запуску. Попереднє замовлення також надає доступ до періоду раннього доступу для гравців ПК/Mac приблизно за два тижні до випуску гри.

Варто зазначити, що Football Manager 2024, як очікується, стане останньою частиною перед капітальним ремонтом, який відбудеться наступного року з FM25. В інтерв’ю Eurogamer Майлз Джейкобсон, бос Sports Interactive, висловив своє особисте розчарування попереднім входом у серію, незважаючи на її величезну популярність.

джерела:
– Єврогеймер
- Сейга

Визначення:
– Xbox Game Pass: послуга передплати від Microsoft, яка надає доступ до бібліотеки ігор за щомісячну плату.
– Ранній доступ: період до офіційного випуску гри, протягом якого гравці можуть отримати доступ до гри та грати в гру, поки вона ще знаходиться на стадії розробки чи тестування.

By Габріель Бота

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