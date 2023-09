First Advantage отримує постачальника біометричних технологій Infinite ID

Компанія First Advantage, яка надає послуги перевірки та перевірки трудових даних, оголосила про придбання постачальника біометричних технологій Infinite ID за 41 мільйон доларів готівкою. Придбання спрямоване на розширення мережі First Advantage і пропозицій перевірки особи для своїх клієнтів у США.

Infinite ID зі штаб-квартирою в Хіксвіллі, Нью-Йорк, є портфельною компанією приватної інвестиційної компанії Enlightenment Capital. Очікується, що щорічний дохід компанії перевищить 10 мільйонів доларів. Постачальник біометричних технологій пропонує інструменти ідентифікації та автентифікації для різних секторів, включаючи оборону та розвідку, національну безпеку, правоохоронні органи, охорону кордонів, реагування на катастрофи та управління надзвичайними ситуаціями, а також корпоративну безпеку.

Генеральний директор First Advantage Скотт Стейплз заявив, що програмне забезпечення Infinite ID доповнює існуючі пропозиції компанії RightID і Digital Identity Services. Це придбання розглядається як значний крок до розширення портфоліо продуктів і основного бізнесу First Advantage.

Завдяки цьому придбанню First Advantage прагне розширити свої можливості в наданні передових біометричних технологічних рішень, щоб допомогти роботодавцям зменшити ризики та підтримувати відповідність. Біометрична автентифікація забезпечує високий рівень безпеки завдяки використанню унікальних фізичних або поведінкових характеристик, таких як відбитки пальців, розпізнавання обличчя або сканування райдужної оболонки ока, для перевірки особистості.

Джерела: First Advantage, Infinite ID

