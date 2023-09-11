Португальська фінтех-компанія Rauva придбала цифровий банк Banco Empresas Montepio за 30 мільйонів євро

Rauva, португальський фінтех-супердодаток, оголосив про придбання цифрового банку Banco Empresas Montepio приблизно за 30 мільйонів євро. Очікується, що цей крок забезпечить довгострокове зростання Rauva та дозволить розробити нові фінансові продукти, призначені для малого та середнього бізнесу (МСП), фрілансерів і підприємців.

Додаток Rauva, який уже пропонує цифрові рахунки, платежі, випуск карток, управління витратами бізнесу та бухгалтерські послуги, має на меті розширити свої пропозиції, включивши нові кредитні рішення та інші продукти. Придбання Banco Empresas Montepio, повністю ліцензованого банку, розглядається як важлива віха для прагнення Rauva стати комплексним банківським рішенням.

Компанія Rauva, заснована у 2022 році Джоном Фатхом і Семом Мізрахі, швидко збільшила свою команду майже до 30 співробітників. Фінтех-стартап був обраний центральним банком Португалії, Banco de Portugal, для участі в його програмі FinLab і був визнаний найкращим фінтех-стартапом.

Джон Фат, співзасновник і генеральний директор Rauva, висловив захоплення з приводу придбання, підкресливши довгострокові переваги, які воно приносить. Він зазначив, що придбання не тільки економить час, але й підвищує ефективність і масштабованість. Фатх підкреслив прагнення Rauva надавати найкращі рішення та послуги своїм клієнтам, оскільки компанія прагне стати одним із перших єдинорогів у Португалії.

Цифровий банківський ландшафт Португалії переживає значне зростання: майже 1.5 мільйона людей уже користуються необанками. Це робить Португалію четвертим за величиною ринком необанку в Європі, за прогнозами, майже третина населення Португалії матиме рахунок у необанку до 2027 року.

Придбання Banco Empresas Montepio компанією Rauva відповідає тенденції розширення фінтех-компаній шляхом придбань. Турецький необанк Papara нещодавно придбав іспанський Rebellion, зміцнивши свою присутність у континентальній Європі та досягнувши оцінки в мільярд доларів. Papara має намір продовжувати придбання як свою основну стратегію розширення по всій Європі.

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