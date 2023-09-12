Міжнародні готелі MGM Resorts піддаються кібератаці: ФБР розслідує

Зараз ФБР розслідує кібератаку на готелі MGM Resorts International Hotels, яка вплинула на комп’ютерні системи в їхніх готелях у Лас-Вегасі. Ця атака скомпрометувала цифрові ключі від 3,933 кімнат Bellagio та ігрових автоматів у казино ARIA.

Кібератака на готелі MGM Resorts International Hotels була виявлена ​​нещодавно і серйозно сприймається правоохоронними органами. ФБР очолює розслідування інциденту, щоб встановити розмір завданої шкоди та відповідальних осіб.

Зламані цифрові ключі в Bellagio викликали занепокоєння щодо безпеки номерів. Ці ключі дозволяють гостям отримати доступ до своїх номерів і є важливим компонентом системи безпеки готелю. Якщо хакери отримають несанкціонований доступ до цифрових ключів, це потенційно може становити загрозу безпеці та конфіденційності гостей готелю.

Окрім зламаних цифрових ключів, кібератака також була спрямована на ігрові автомати в казино ARIA. Це викликає занепокоєння щодо цілісності ігрових систем казино. Для казино вкрай важливо підтримувати безпеку та справедливість своїх ігрових автоматів, щоб забезпечити справедливий ігровий досвід для своїх клієнтів.

Кібератаки на підприємства та організації стають все більш поширеними у сучасному взаємопов’язаному світі. Як результат, компаніям необхідно визначити пріоритетність заходів кібербезпеки, щоб захистити свої конфіденційні дані та безпеку своїх клієнтів. У випадку з MGM Resorts International Hotels кібератака служить нагадуванням про важливість інвестування в надійні системи безпеки та методи захисту від потенційних загроз.

Поки триває розслідування, MGM Resorts International Hotels і ФБР співпрацюють, щоб пом’якшити наслідки кібератаки та запобігти подальшим зломам. Участь ФБР свідчить про серйозність інциденту та їхнє зобов’язання притягнути винних до відповідальності.

джерела:

- Mail Online: [Назва статті] Аніта Бхоле та Германія Родрігез, опубліковано [Дата].