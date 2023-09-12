Apple Watch Series 9: покращена продуктивність і покращена точність Find My

Нещодавно оголошений Apple Watch Series 9 представляє кілька захоплюючих оновлень, які покращать роботу користувачів. Незважаючи на те, що видимого оновленого апаратного забезпечення чи нових датчиків справності немає, Series 9 може похвалитися оновленим надширокодіапазонним процесором. Це оновлення процесора, відоме як S9, є першим справжнім підвищенням продуктивності за три роки, забезпечуючи значне збільшення швидкості та покращену реакцію порівняно з попередніми моделями.

Окрім покращеної продуктивності, Apple Watch Series 9 має збільшену яскравість, яка досягає до 2000 ніт для кращої видимості при яскравому денному світлі та до 1 ніт при затемненому світлі. Одним із значних удосконалень є обробка голосових команд Siri на пристрої, що забезпечує швидший час відповіді. Тепер користувачі можуть запитувати Siri про їхні режими сну, частоту серцевих скорочень при ходьбі, рівень активності та навіть реєструвати дані про здоров’я, такі як вага чи прийом ліків, використовуючи лише голос. Пізніше цього року запити про стан Siri будуть розширені іншими мовами.

Apple також представила новий спосіб видачі команд за допомогою функції Double Tap. Користувачі можуть просто двічі торкнутися пальцем і великим пальцем, щоб відповісти на дзвінок, зупинити таймери та виконати інші швидкі дії. Ця функція стане доступною наступного місяця.

Незважаючи на збільшену яскравість і покращені функції, Apple Watch Series 9 зберігає 18 годин автономної роботи «цілий день». 9-та серія доступна для попереднього замовлення з сьогоднішнього дня, доставка призначена на 22 вересня 2023 року. Стартова ціна Apple Watch Series 9 становить 399 доларів США.

Для тих, хто цікавиться варіантами персоналізації, нові ремінці Hermes і Nike для Apple Watch також можна замовити сьогодні, і вони будуть доступні в магазинах 22 вересня. Алюмінієві моделі Series 9 доступні в різних кольорах, включаючи зоряне світло, північ, срібло, (PRODUCT)RED і рожевий, тоді як версія з нержавіючої сталі доступна в золоті, сріблі та графіті. Видання Hermes пропонує варіанти з нержавіючої сталі в сріблястому або чорному кольорі.

Загалом, Apple Watch Series 9 приносить довгоочікуваний приріст продуктивності та покращену функціональність популярної лінійки розумних годинників. Завдяки оновленому процесору, розширеним можливостям Siri та новим функціям, таким як Double Tap для швидких дій, Series 9 обіцяє покращити роботу користувача.

джерела:

– Apple Watch Series 9 забезпечує приріст продуктивності та більшу точність Find My