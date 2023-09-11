Fairphone 5: надійний і ремонтопридатний смартфон з деякими недоліками

Fairphone 5 виділяється серед конкурентів завдяки своїй відданості екологічності та довговічності. Цей смартфон призначений для зберігання протягом багатьох років, і Fairphone обіцяє роки оновлення програмного забезпечення. Насправді компанія планує оновлювати програмне забезпечення Android телефону до 2031 року з можливістю продовження підтримки ще далі. Це значне зобов’язання порівняно з іншими виробниками, які зазвичай пропонують лише кілька років оновлень.

Окрім оновлення програмного забезпечення, Fairphone 5 також підлягає ремонту. Користувачі можуть легко самостійно замінити такі частини, як екран, порт USB, камера та акумулятор. Наявність доступних запасних частин дозволяє користувачам зберегти свій Fairphone 5 протягом тривалого часу. У поєднанні з розширеною підтримкою програмного забезпечення цей смартфон пропонує унікальну пропозицію на ринку.

Однак слід враховувати деякі мінуси. Ширококутна камера Fairphone 5 не відповідає стандартам конкуруючих смартфонів. Це може створювати фотографії ненайкращої якості, що є важливим фактором для багатьох користувачів. Крім того, час автономної роботи Fairphone 5 відносно короткий. При помірному використанні телефону вистачить лише на один день, а інтенсивне використання може ще більше скоротити час роботи акумулятора. Ємність акумулятора ємністю 4,200 мАг не є винятковою, особливо в порівнянні з іншими флагманськими смартфонами, які можуть працювати два дні на одному заряді.

Хоча Fairphone 5 підтримує швидку зарядку, вона не така швидка, як деякі інші телефони на ринку. Повна зарядка телефону займає приблизно 90 хвилин, а бездротова зарядка не підтримується. Однак знімний акумулятор дозволяє користувачам носити запасні акумулятори для тривалого використання. Змінні батареї мають розумну ціну, тому користувачам зручно замінювати розряджену батарею на нову.

Підсумовуючи, Fairphone 5 пропонує вражаючі характеристики довговічності та ремонтопридатності. Його прихильність до оновлень програмного забезпечення та легко замінні частини роблять його довговічним пристроєм. Однак якість камери та час автономної роботи – це ті області, де Fairphone 5 не вистачає. Користувачі, які віддають перевагу стійкості та довговічності, можуть вважати цей смартфон привабливим, але тим, хто віддає перевагу продуктивності камери та довшому ресурсу акумулятора, можливо, доведеться розглянути інші варіанти.

джерела:

– Fairphone 5 [Веб-сайт виробника]

– Digital Trends [Джерело статті]