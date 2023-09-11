Покращені функції безпеки в оновленні One UI Watch 5 від Samsung

Оновлення One UI Watch 5 від Samsung пропонує покращені функції безпеки для користувачів Galaxy Watch. Однією з важливих змін є те, що блокування екрана на основі PIN-коду або шаблону більше не можна обійти за допомогою відновлення заводських налаштувань. Це означає, що якщо на вашому Galaxy Watch встановлено останнє оновлення й увімкнено блокування екрана за допомогою PIN-коду або шаблону, вам буде запропоновано ввести PIN-код або шаблон під час початкового налаштування після скидання до заводських налаштувань.

У разі втрати або викрадення Galaxy Watch ця додаткова функція безпеки запобігає несанкціонованому доступу та захищає ваші особисті дані. Це гарантує, що ніхто інший не зможе використовувати ваш годинник без введення правильного PIN-коду або шаблону. Це оновлення спрямоване на забезпечення підвищеної безпеки та спокою для користувачів Galaxy Watch.

Однак якщо ви забудете свій PIN-код або ключ, ви все одно зможете відновити доступ до свого Galaxy Watch, підтвердивши свою особу через обліковий запис Google і смартфон. Використовуючи ідентифікатор Google або відбиток пальця, ви можете відновити Galaxy Watch після відновлення заводських налаштувань.

Важливо зазначити, що деякі користувачі повідомили про проблеми з підтвердженням свого облікового запису Google за допомогою сканера відбитків пальців під час процесу налаштування. Однак введення пароля облікового запису Google вручну виявилося успішним методом підтвердження особи та розблокування годинника.

Оновлення One UI Watch 5 спочатку дебютувало з серією Galaxy Watch 6, а тепер доступне для лінійок Galaxy Watch 4 і Watch 5 на різних ринках. Samsung продовжує надавати пріоритет безпеці та конфіденційності своїх користувачів, і це оновлення є свідченням їхньої відданості.

Загалом покращені заходи безпеки в оновленні One UI Watch 5 забезпечують кращий захист користувачів Galaxy Watch і гарантують, що їхні особисті дані залишаться в безпеці навіть у разі скидання до заводських налаштувань.

джерела:

– Оригінальна стаття: [назва вихідної статті]

– Документація з оновлення Samsung One UI Watch 5