Новий iPhone 15 від Apple матиме порт USB-C, попри проблеми з електронними відходами

Apple збирається випустити свою останню лінійку iPhone, iPhone 15, і звіти показують, що нові моделі матимуть порт USB-C замість фірмового порту Apple Lightning. Ця зміна є відповіддю на нові правила Європейського Союзу, які вимагають, щоб електронні пристрої малого та середнього розміру мали універсальний роз’єм до кінця 2024 року. ЄС прагне стандартизувати роз’єми, щоб зменшити витрати та підвищити зручність для споживачів.

Хоча Apple підтвердила свою відповідність правилам ЄС, компанія висловила стурбованість щодо електронних відходів та інновацій. Обов’язкове використання одного кабелю може негативно вплинути на виробників, які створили екосистеми навколо інших давніх роз’ємів.

Експерти висловлюють занепокоєння щодо короткострокових наслідків цього переходу, оскільки мільйони кабелів Apple Lightning можуть раптово застаріти. Перехід на USB-C, безсумнівно, принесе користь споживачам у довгостроковій перспективі, оскільки вони зможуть використовувати один кабель для багатьох пристроїв. Однак безпосередня проблема полягає в боротьбі з горами електронних відходів, які утворюються зайвими кабелями.

Високопоставлені представники галузі наголошують на необхідності підвищення рівня освіти щодо відповідальної утилізації електронних відходів. Хоча впровадження USB-C може заощаджувати споживачам до 213 мільйонів фунтів стерлінгів на рік на непотрібних покупках зарядних пристроїв, зростаюча проблема електронних відходів вимагає негайної уваги. Щорічний випуск нових пристроїв і споживчий попит на новітні технології вже сприяють значному об’єму електронних відходів у всьому світі.

Кабель Lightning від Apple, представлений разом з iPhone 5 у 2012 році, став стандартом для багатьох пристроїв і аксесуарів Apple. Цей раптовий перехід на USB-C робить усі продукти на базі Lightning застарілими, посилюючи вже зростаючу проблему електронних відходів.

Щоб вирішити цю проблему, технологічна галузь повинна вжити позитивних заходів і вдосконалити методи утилізації обладнання, що вийшло з експлуатації. Без належних ініціатив щодо навчання споживачів відповідальному поводженню з електронними відходами існує ризик різкого збільшення кількості технологій на основі порту блискавки, які відправляються на звалища в найближчі роки.

Окрім нових iPhone, Apple, як очікується, представить нові покоління своїх Apple Watch і навушників AirPod на прямому ефірі. Перехід компанії на USB-C є кроком до відповідності нормам ЄС, але також підкреслює нагальну потребу в екологічних практиках в електронній промисловості.

джерела:

– Томас Хьюсон, головний аналітик Forrester

– Ед Хоппітт, старший директор VMware