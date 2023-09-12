Цифрові валюти та план дедоларизації для Китаю та союзників

За словами провідного китайського вченого, цифрові валюти допоможуть Китаю та його союзникам у дедоларизації. Хуан Ціцай, заступник директора Фуцзяньської академії соціальних наук, висловив цю точку зору в коментарі для Guangming Daily. Хуан заявив, що процес дедоларизації вже почався в різних країнах і призведе до мультиполяризації світової валюти, оскільки країни прагнуть дистанціюватися від долара США.

Хуан вважає, що цифрові фіаси, такі як цифровий юань Китаю, зіграють певну роль у цьому довгостроковому процесі. Він припускає, що міжнародні цифрові валюти мають потенціал для інновацій і сприяють дедоларизації. Оскільки застосування цифрової валюти продовжує розвиватися, Хуанг пропонує можливість появи суперсуверенної «світової валюти», яка стане центром міжнародної системи валютного управління. Хоча Хуан прямо не заявляє, що цифровий юань Китаю повинен виконувати цю роль, він згадує платіжну платформу БРІКС, BRICS Pay, у своїй статті.

BRICS Pay — це майбутня платформа децентралізованих цифрових платежів. Хуанг зазначає, що якщо проблеми сумісності вдасться вирішити, цифрові валюти центрального банку (CBDC) можуть бути інтегровані з BRICS Pay. Зокрема, Китай, Росія та Бразилія досягли значного прогресу у своїх відповідних проектах цифрової валюти. Хуанг стверджує, що CBDC справді можуть сприяти дедоларизації через двосторонні або багатосторонні транскордонні транзакції, що сприяють проектам мосту цифрової валюти.

Ще один важливий аспект, на якому наголошує Хуан, — це необхідність подолати домінування банківської системи обміну повідомленнями SWIFT, яка контролюється Сполученими Штатами. Він стверджує, що китайським союзникам необхідно активно сприяти дедоларизації в таких ключових сферах, як енергетика та сировинні товари. Хуан припускає, що валютні свопи та розрахунки з країнами-виробниками сировини з використанням місцевих валют і юанів поступово послаблюють зв’язок між нафтою та доларом США.

Підсумовуючи, цифрові валюти, зокрема китайський цифровий юань, можуть допомогти в процесі дедоларизації. Пропагуючи використання цифрових фіатних валют і вирішуючи проблеми сумісності, такі країни, як Китай і його союзники, можуть зменшити свою залежність від долара США та сприяти мультиполяризації світової валюти.

джерела:

– XY/Adobe

– Академія соціальних наук Фуцзянь

– Guangming Daily