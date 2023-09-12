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Euro Truck Simulator 2 DLC представляє Modern Lines Paint Jobs

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
Euro Truck Simulator 2 DLC представляє Modern Lines Paint Jobs

Euro Truck Simulator 2 випустив новий DLC під назвою Modern Lines Paint Jobs Pack, що дозволяє гравцям налаштовувати свої вантажівки за допомогою унікального та нерівного дизайну. DLC пропонує шість тем дизайну, включаючи Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner і Two Fold. Кожен дизайн можна застосувати до будь-якої вантажівки в симуляторі та додатково налаштувати за допомогою варіантів кольору. Фарбування також поширюється на всі власні причепи, які можна фарбувати.

Пакет Modern Lines Paint Jobs Pack доступний у Steam за £1.69/€1.99/$1.99. Гравці можуть вибрати свій улюблений дизайн і зробити свої вантажівки помітними на віртуальних дорогах. Випуск цього DLC стався після нещодавнього попереднього перегляду майбутнього DLC West Balkans, у якому будуть представлені нові пороми та пам’ятки в регіонах Анкона та Барі.

Euro Truck Simulator 2 продовжує пропонувати новий вміст і оновлення для покращення ігрового досвіду для гравців. На додаток до DLC, гра нещодавно кинула виклик гравцям без GPS, додавши додатковий рівень складності та реалізму для тих, хто шукає більшого випробування.

Якщо ви фанат Euro Truck Simulator 2, набір робіт із фарбування Modern Lines — це чудовий спосіб додати трохи вишуканості вашим віртуальним перевезенням вантажівок. Обирайте улюблений дизайн і вирушайте в дорогу зі стилем!

Джерело: SCS Software

By Вікі Ставропулу

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