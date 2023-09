Повідомляється, що студія Gearbox постраждала від реструктуризації Embracer Group

By

Згідно з останніми звітами, Gearbox Studio є останньою студією, на яку вплинула поточна реструктуризація Embracer Group. У червні Embracer Group оголосила про комплексну програму реструктуризації, щоб відновити свої значні витрати протягом багатьох років і 40-відсоткове падіння ціни акцій після невдалого стратегічного партнерства з Savvy Games Group.

В рамках реструктуризації ще одна студія, що належить Embracer, Volition Games, була негайно закрита в кінці минулого місяця. Тепер Reuters повідомляє, що Gearbox може стати наступною студією, яку Embracer відпустить. Повідомляється, що Embracer співпрацює з інвестиційними банками Goldman Sachs і Aream & Co, щоб вивчити можливість продажу Gearbox. Вони вже отримали інтерес від третіх осіб, які хочуть придбати студію.

Варто зазначити, що ціни на акції Embracer зазнали позитивного зрушення після цієї новини. Gearbox, який був придбаний Embracer у 2021 році, мав неоднозначні результати з недавніми випусками ігор. За даними видавця Take-Two, продажі New Tales from the Borderlands були низькими. Однак інший спін-офф Borderlands, Tiny Tina's Wonderland, перевершив очікування. Генеральний директор Ренді Пітчфорд раніше заявляв, що майбутній досвід уже розробляється.

Як видавець, Gearbox планує випустити Hyper Light Breaker і Homeworld 3 на початку 2024 року. Можуть виникнути додаткові події щодо реструктуризації Embracer Group і майбутнього Gearbox.