Кампанії електронної пошти використовують оновлений DBatLoader для розповсюдження RATs і Stealers

IBM X-Force виявила збільшення можливостей зразків шкідливих програм DBatLoader, які розповсюджуються через кампанії електронною поштою. Ця подія створює вищий ризик зараження звичайними сімействами шкідливих програм, пов’язаних із діяльністю DBatLoader. З кінця червня X-Force виявив майже два десятки електронних кампаній, які використовують оновлений завантажувач DBatLoader для доставки корисних навантажень, таких як Remcos, Warzone, Formbook і AgentTesla. Ці кампанії розповсюджують троянів віддаленого доступу (RAT) і викрадачі інформації, зазвичай пов’язані зі шкідливим програмним забезпеченням DBatLoader.

DBatLoader або ModiLoader — це тип зловмисного програмного забезпечення, який спостерігають з 2020 року. Він використовується для завантаження та виконання кінцевих корисних навантажень у кампаніях зловмисного програмного забезпечення, включаючи RATs і інформаційні викрадачі, як-от Remcos, Warzone, Formbook і AgentTesla. Кіберзлочинці часто використовують зловмисні спамові електронні листи для розгортання DBatLoader і часто використовують хмарні служби для організації та отримання додаткових корисних даних. На початку цього року кампанії DBatLoader були зосереджені на розповсюдженні Remcos серед організацій у Східній Європі та Formbook і Remcos для компаній у Європі.

Remcos, інструмент віддаленого доступу та програма спостереження, зазвичай використовується для зловмисних цілей. Це дозволяє несанкціонований доступ до операційних систем Windows. Warzone, також відомий як AveMaria, — це троян віддаленого доступу, який можна придбати на веб-сайті warzone[.]ws з 2018 року. Formbook і AgentTesla — популярні викрадачі інформації, які можна знайти на підземних ринках.

У останніх кампаніях, за якими спостерігає X-Force, суб’єкти загроз покращили свою попередню тактику. Вони отримали контроль над інфраструктурою електронної пошти, дозволяючи шкідливим електронним листам проходити методи автентифікації електронної пошти SPF, DKIM і DMARC. Більшість цих кампаній використовують OneDrive для розміщення та отримання додаткових корисних даних. Деякі кампанії використовують перенесення[.]sh або нових/зламаних доменів. Хоча більша частина вмісту електронної пошти спрямована на англомовних, X-Force також помітила електронні листи іспанською та турецькою мовами.

DBatLoader продовжує активну розробку, і його можливості продовжують розвиватися, щоб підвищити його ефективність як механізм доставки зловмисного програмного забезпечення.

джерела:

– IBM X-Force

– warzone[.]ws