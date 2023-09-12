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Drop представляє оновлені версії механічних клавіатур Ctrl, Alt і Shift

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Drop представляє оновлені версії механічних клавіатур Ctrl, Alt і Shift

Drop, виробник механічних клавіатур, нещодавно придбаний Corsair, представив нові версії своїх популярних клавіатур, включаючи Alt V2, Ctrl V2 і Shift V2. Ці нові моделі мають різноманітні вдосконалення для підвищення продуктивності та сумісності.

Одним із значних покращень є додавання підтримки п’ятиконтактних перемикачів замість трьохконтактних. Це вдосконалення дозволяє клавіатурам бути сумісними з більш широким спектром вторинних перемикачів із коробки. Крім того, нові моделі тепер офіційно підтримують програмне забезпечення для налаштування VIA, пропонуючи користувачам потужний інструмент для зміни налаштувань клавіатури.

Щоб покращити акустику клавіатур, компанія Drop додала до їх конструкції додаткові шари піни. Це допомагає зменшити реверберацію та створити більш задовільний звук під час набору тексту. Стабілізатори, відповідальні за стабільність більших клавіш, таких як пробіл, також були оновлені, щоб покращити якість звуку.

Клавіатури все ще мають алюмінієвий корпус, а перемикачі орієнтовані на «північ», що забезпечує кращу пропускання світла через клавіші. Однак така орієнтація може дещо обмежити сумісність клавіш після продажу.

Drop пропонує різні конфігурації для клавіатур. Їх можна придбати як готові клавіатури або як комплекти для користувачів, які бажають використовувати власні перемикачі та клавіатури. Alt V2 і Ctrl V2 доступні як з низькопрофільними, так і з високопрофільними чохлами, що дозволяє користувачам вибирати естетику, яка їм подобається.

Цікаво, що Drop також пропонує оновлені компоненти як додаткові оновлення для існуючих власників Ctrl, Alt і Shift, які не хочуть купувати повністю нову клавіатуру.

Загалом, ці нові версії клавіатур Ctrl, Alt і Shift містять низку покращень, що робить їх більш конкурентоспроможними на ринку. Завдяки покращеній сумісності з перемикачами, настроюваній підтримці програмного забезпечення та оновленій акустиці ці клавіатури пропонують привабливий варіант для любителів механічних клавіатур.

джерела:
– Джон Портер. Клавіатури Drop CTRL, ALT і SHIFT були оновлені з оновленнями V2. The Verge.

By Мамфо Брешіа

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